Video: Sopka Stromboli znova vybuchla, turisti utekali z pláže

Nový výbuch vulkánu Stromboli na rovnomennom talianskom sopečnom ostrove neďaleko Sicílie vystrašil v stredu turistov. Na južnom úbočí sopky, z ktorej sa následne vyliala láva, došlo k silnej explózii. K spôsobeným požiarom smerovali hasiči, zranených ani materiálne škody nehlásili, informovali agentúry AFP a APA.

Výbuch bolo počuť aj na susednom ostrove Salina. Z krátera sa zdvihlo mračno sopečného popola a ďalšieho vulkanického materiálu. Skupina vyľakaných turistov utiekla z pláže a zhromaždila sa na námestí pred miestnym kostolom, uviedli talianske médiá. Pohotovostné zložky vyslali podľa agentúry AFP na ostrov motorové člny a vrtuľníky.

Two Canadian fire fighting planes now dropping water on the fires #Stromboli #volcano pic.twitter.com/L0KTu4umPL