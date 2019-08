Video: Muž si zobral dve priateľky na jednom obrade

Indonézsky obrad, ktorý rýchlo obletel internet, hostil netradičnú svadbu. Na tej si svoje „Áno“ povedali až traja ľudia naraz.

Najrozšírenejším náboženstvom v Indonézii je islam, ktorý mužom povoľuje vziať si až štyri manželky za predpokladu, že sa o ne dokážu hmotne postarať. Ďalšou podmienkou polygamie je súhlas prvej manželky. Z tohto dôvodu sa rozhodnutie ženícha vziať si dve ženy naraz stretlo s veľkým nepochopením.

„Moje srdce by neznieslo dívať sa na to, ako jedna z nich trpí. Preto som si vzal obe,“ hovorí Indonéžan pre portál VICE Indonesia. Záznam z obradu zachytáva trojicu kľačiacu pred oddávateľom. Z videa je zrejmé, že ženích mal problém vysloviť svoje manželské sľuby a musel ich obidvom ženám zopakovať niekoľko ráz.

Tradičná indonézska svadba sa samozrejme nezaobíde bez vena, ktoré však nedávajú rodičia mladomanželom, ale ženích neveste. Veno by malo mať hodnotu 10.000 rupií (0,63 eur), a v tomto prípade by ho mal ženích rozdeliť medzi manželky, no namiesto toho ho celé venoval žene po svojej pravici.

Sobáš sa nezaobišiel bez komplikácií