Video: Zlodejom sa podarilo ukradnúť Teslu za 30 sekúnd. Nepotrebovali na to ani kľúč

21. augusta nadránom spred londýnskeho domu zmizla Tesla za 90.000 libier (99.081 eur). Pohľad na krádež zaznamenala skrytá kamera nad zvončekom pri vchode. Video na začiatku zobrazuje osobu v kapucni, ktorá prichádza ku vchodovým dverám so zdvihnutými rukami.

Zamaskovaná osoba má okolo hrude omotané elektrické zariadenie, ktoré jej zjavne pomohlo úspešne dokončiť lúpež auta. Keď osoba so zdvihnutými rukami pristúpi k dverám domu, predné svetlá auta zablikajú a Tesla sa začne hýbať dozadu.

V pozadí už čaká druhý človek, ktorý nasadá do auta v pohybe a zastaví ho. Keď už je auto bezpečne odparkované, nastúpi doň aj muž s drôtmi v rukách a obaja páchatelia z miesta odchádzajú. Celá akcia prebehne ani nie za 30 sekúnd.

Kľúč na diaľkové ovládanie vyžaruje signál, ktorý dosiahne len do vzdialenosti asi jedného metra. Ak majiteľ odloží kľúč od auta blízko vchodových dvier do domácnosti, zlodejovi sa stačí priblížiť k dverám s rozvodnou skrinkou a signál kľúča replikovať a odoslať priamo do auta.