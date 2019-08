Maďarská OTP Banka je na predaj, opúšťa Slovensko

Vodiči autobusov ohlásili časovo neobmedzený ostrý štrajk

VČERA - 12:39 Ekonomické

Vodiči autobusov spoločnosti Arriva Nitra a.s. sú pripravení vstúpiť do ostrého štrajku. Spustiť ho chcú začiatkom septembra. V pondelok to oznámil predseda ZO OZ KOVO Arriva Nitra Michal Ďuriš.