Vodiči autobusov ohlásili časovo neobmedzený ostrý štrajk

O vyhlásení štrajku podľa jeho slov hlasovalo približne 80 percent zamestnancov, z ktorých sa 97 percent vyjadrilo za ostrý štrajk.

„Výbor ZO rozhodol o časovo neobmedzenom štrajku v mestskej aj prímestskej doprave, ktorý sa začne 2. septembra po 3.45 hod.,“ uviedol Ďuriš. Ako pripomenul, štrajk sa týka prímestskej dopravy v okresoch Nitra, Topoľčany a Zlaté Moravce a tiež mestskej autobusovej dopravy v Nitre.

Odborári v podniku Arriva Nitra žiadajú od zamestnávateľa zvýšenie svojich tarifných miezd. Potom, ako bolo takmer osemmesačné kolektívne vyjednávanie neúspešné, vyhlásili v polovici júla štrajkovú pohotovosť. Výsledok neprinieslo ani rokovanie so sprostredkovateľkou. „Štrajk sa najviac dotkne cestujúcej verejnosti, ktorej sa ospravedlňujeme za nepríjemnosti. My sme boli ochotní pristúpiť na zvýšenie hodinovej tarifnej mzdy zo súčasných 3,80 eura na 4,05 eura, ktorú navrhla sprostredkovateľka. Zamestnávateľ s tým však nesúhlasil, teraz budeme požadovať zvýšenie miezd na pôvodne požadovanej úrovni, teda na 5,30 eura. Od 28. do 30. augusta sme ešte pripravení so zamestnávateľom rokovať,“ povedal Ďuriš.

Odborári sa okrem nízkych platov sťažujú aj na obrovské množstvo nadčasov. „Často za volantom trávime 13 aj 15 hodín denne. Pretože je stále veľmi málo vodičov, tí, ktorí pracujú, sú doslova pripútaní k volantu. Ten nepomer medzi výškou platov a množstvom odpracovaných hodín je neadekvátny,“ skonštatoval Ďuriš.

Odborárov v Arrive Nitra prišiel podporiť aj šéf OZ KOVO Emil Machyna. „My spravíme všetko preto, aby ľudia vydržali a ten tlak bol taký silný, že zamestnávateľ pochopí, že sa mu oplatí dať ľuďom také platy, s ktorými budú spokojní. To nie je nejaká veľká suma, to je plat niečo cez 800 eur,“ povedal Machyna. Podľa jeho slov sa teraz vedenie spoločnosti Arriva Nitra snaží cez hrozbu štrajku tlačiť na objednávateľov dopravy, ktorí ju financujú, teda Nitriansky samosprávny kraj a mesto Nitra. „Ale to nemôže byť o tom, že vy, zamestnanci tlačte, vybavte a my vám potom dáme viac. Takto to nefunguje, zamestnávateľ musí dávať riešenia, je to ich záležitosť, oni si musia dohodnúť zmluvy, ktoré sú prijateľné,“ vyhlásil Machyna.