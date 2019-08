Britský premiér Johnson určite nechce zostať v pamäti ako pán "Bez dohody"

Predseda Európskej rady Donald Tusk v sobotu po príchode na víkendový summit krajín G7 do francúzskeho mesta Biarritz vyhlásil, že s Britániou nebude spolupracovať na odchode z Európskej únie bez dohody. Uviedol, že nový britský premiér Boris Johnson by sa určite nechcel do dejín zapísať ako pán "Bez dohody" (Mr. "No Deal"). Informovala o tom spravodajská televízia Sky News.

EÚ je podľa Tuska „ochotná vypočuť si názory, ktoré sú operatívne, realistické a prijateľné pre všetky členské štáty Únie, vrátane Írska". Johnson, ktorý sa tento týždeň stretol s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou aj francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, uviedol, že rokovania síce postupujú, no nebude jednoduché presvedčiť EÚ. Britský premiér chce totiž s EÚ uzavrieť novú dohodu, pretože nesúhlasí so znením tej, ktorú s Bruselom uzavrela jeho predchodkyňa v úrade Theresa Mayová. Na dohode mu prekáža najmä práve tzv. írska poistka. Predstavitelia EÚ opakovane vyhlasujú, že táto dohoda sa už otvárať nebude. Na základe tzv. írskej poistky by pre Severné Írsko po odchode Británie z EÚ dočasne platili odlišné podmienky obchodovania s EÚ než tie, ktoré by sa týkali zvyšku Spojeného kráľovstva. Tento „záložný plán" pre Írsko však nie je časovo ohraničený a veľká časť britských zákonodarcov ho vníma ako pascu, ktorá ich krajinu navždy zviaže obchodnými pravidlami Únie a znemožní Londýnu uzatvárať samostatné obchodné dohody s partnermi vo svete. Ak však Británia odíde z EÚ bez dohody 31. októbra, čo Johnson pripúšťa ako realistickú alternatívu, írska poistka do platnosti nevstúpi.