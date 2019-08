SHMÚ: Meteorológovia varujú pred búrkami najmä v týchto 2 krajoch

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu prvého stupňa aj pre niektoré ďalšie regióny. Upozorňuje na to na svojom webe. Výstraha bude pokračovať aj v nedeľu (25. 8.), platiť bude takmer pre celé Slovensko.

Výstraha platí v sobotu do večera do 20.00 h, a to pre celý Žilinský kraj, väčšinu Trenčianskeho kraja, ale aj pre okresy banská Bystrica, Brezno, Žiar nad Hronom, Senica, Skalica a Poprad.

„S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 - 40 milimetrov a nárazy vetra rýchlosť 65 - 85 kilometrov za hodinu,“ uviedol SHMÚ.

Na nedeľu vydal SHMÚ výstrahu pred búrkami, ktorá platí takmer pre celé Slovensko.