Matečná: Likvidácia afrického moru ošípaných bude finančne náročná

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR spoločne s Ministerstvom financií SR budú hľadať peniaze na realizáciu rýchlych opatrení, ktoré by mali zabrániť šíreniu afrického moru ošípaných. Nákazou najpostihnutejší farmári by mali dostať odškodnenie, uviedla to ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS) počas výstavy Agrokomplex v Nitre.

Likvidácia afrického moru ošípaných bude podľa slov ministerky finančne náročná, no nevyhnutná. „Premnoženú diviačiu populáciu tam, kde vyčíňa nákaza, treba dostať pod kontrolu aj využitím krajných opatrení,“ skonštatovala.

Africký mor ošípaných prišiel v čase, keď sa vláde podarilo viacerými systémovými opatreniami postupne oživovať agrosektor. „Ten posun, ktorý sme za posledné roky dosiahli, je obrovský. Zelená nafta prinesie poľnohospodárom každoročne 30 miliónov eur úľavu na výdavkoch za palivo počas nasledujúcich troch rokov. Na systémové opatrenia sme dali ďalších 50 miliónov eur,“ vyčíslila Matečná. Vláda podľa jej slov podporila závlahy, skladovacie kapacity pre zeleninárov a ovocinárov, exportné aktivity potravinárov, odškodnila farmárov za intenzívne sucho, program rozvoja vidieka je najúspešnejšie čerpaným eurofondovým programom na Slovensku.

K oživeniu agrosektora by vraj mali prispieť aj ďalšie chystané opatrenia. „Pripravujeme podporu veterinárnych opatrení, hydiny. Vo finálnej fáze je zelená nafta pre potravinárov. Do konca decembra dokáže Slovensko vyplatiť vyše 90 percent priamych platieb. Ak systematicky podchytíme nedostatočné spracovateľské kapacity a vývoz kvalitných základných surovín na dovoz potravín s pridanou hodnotou, verím, že sa nám podarí zvýšiť do budúcnosti potravinovú sebestačnosť Slovenska,“ priblížila zámery ministerka. Zároveň pripomenula, že len eurofondy nestačia, svojich prvovýrobcov a spracovateľov musí podporovať aj štát.