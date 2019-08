Mrazená zelenina a 8 bežných chýb, ktoré opakujeme pri jej príprave

Mrazená zelenina je skvelou alternatívou pre tých, ktorí nechcú stráviť večnosť prípravou a nakupovaním čerstvých plodov. Obsahuje rovnaké, ak nie aj väčšie množstvo vitamínov a živín a je oveľa menej náročná na výdavky.

Veľa z nás ale zabúda na to, že sa v chladničke nachádza práve tento artikel. Prispievajú k tomu aj chyby, ktoré robíme pri príprave mrazenej zeleniny.

„Proces mrazenia zeleniny sa zameriava na zachovanie väčšiny živín, chutí, textúry aj farieb, preto je dôležité, aby sme tieto vlastnosti zeleniny zanechali v pôvodnom stave aj pri varení,“ hovorí inštruktorka vedy o jedle a stravovaní na Middle Tennessee State University Lisa Shepherdová. Pri varení mrazenej zeleniny preto neopakujte tieto chyby:

1. Nesprávny výber mrazenej zeleniny

Zdroj foto: Niloo/Shutterstock.com

Pri nakupovaní vrecko so zeleninou niekoľkokrát stlačte a zistite, či sa v ňom nachádzajú kusy zeleniny primrznuté o seba. „Ak tam sú, znamená to, že zelenina sa počas cesty do obchodu roztopila a znovu zamrzla, a počas tohto procesu prišla o množstvo živín,“ hovorí registrovaná dietetička z Filadelfie Beth Augusteová. Formovanie ľadových kusov vo vreckách so zeleninou zvyčajne znamená, že zelenina prišla o pôvodnú výživovú hodnotu, farbu aj chuť.

Pri výbere zeleniny sa preto zamerajte na vrecká s obsahom množstva malých individuálne zamrazených kúskov.

2. Pridávate ju do nesprávneho receptu

„Najlepším jedlom pre pridanie mrazenej zeleniny je dusené mäso, polievka a iné jedlá s vysokým počtom ingrediencií, ktoré zvyknú prekryť chuť mrazenej zeleniny,“ hovorí Shepherdová, ktorá ďalej odporúča nekombinovať v jednom jedle mrazenú aj čerstvú zeleninu.

3. Pred varením ju rozmrazujete

Najväčším problémom, s ktorým sa stretávame pri hodnotení kvality mrazenej zeleniny, je textúra. Pri rozmrazovaní zelenina nadobúda jemnejšiu, mľandravú textúru, ktorú si neželá nik z nás.

Zelenina sa rýchlo rozmrazí aj pri varení, takže nie je potrebné ju rozmrazovať predtým. Jedinú výnimku tvorí kukurica a listová zelenina, ktoré sa uvaria rovnomernejšie, ak ich predtým rozmrazíte.

4. V niektorých prípadoch ju zabudnete rozmraziť a usušiť

Zdroj foto: EasterBunny/Shutterstock.com

Ako sme už spomenuli v predošlom bode, v niektorých prípadoch by ste mali zeleninu rozmraziť aj usušiť. Typickým príkladom je špenát, ktorý používate pri príprave pizze alebo dipu. Ak nechcete, aby mali tieto jedlá príliš vodovú textúru, určite ho predtým rozmrazte. Do polievky ho, naopak, vložte ešte zamrazený.

5. Pridávate ju do receptu príliš skoro

Mrazená zelenina sa nikdy nevarí tak dlho ako čerstvá. Shepherdová vysvetľuje, že za to môže fakt, že zelenina sa pred zmrazením na krátku chvíľu vloží do vriacej vody, ktorá deaktivuje enzýmy zodpovedné za stratu chuti a textúry.

Mnohí z nás sa mylne nazdávajú, že mrazenú zeleninu by sme do receptu mali pridať v tom istom momente, keď by sme doň pridali čerstvý variant. Takýto postup ale zbytočne oberá zeleninu o živiny a môže zapríčiniť jej prevarenie.

Vyhnite sa týmto negatívam jednoducho tým, že mrazenú zeleninu pridáte do receptu neskôr. Do polievky alebo vývaru ju napríklad vložte v priebehu záverečných pár minút varenia.

6. Vyhýbate sa mikrovlnke

Mikrovlnka síce nie je ideálny spotrebič, ktorý by ste pri príprave mrazenej zeleniny mali používať, no rozhodne sa jej netreba vyhýbať. Stačí si zapamätať niekoľko jednoduchých tipov. V prvom rade zeleninu pred zohrievaním nerozmrazujte.

„Pre získanie pevnejšej zeleniny ju vložte do mikrovlnky v nádobe bez vody a ohrievajte ju po dobu 4-6 minút,“ radí registrovaná dietetička z New Yorku Brittay Linnová. Zeleninu by ste mali kontrolovať a premiešať každých 60 sekúnd.

7. Dlhodobé skladovanie zeleniny v mrazničke

Mrazenie zeleniny vám síce zaručí dlhšiu výdrž, no aktivita enzýmov sa mrazením nezastaví, len spomalí. To znamená, že zeleninu síce môžete jesť aj 12 mesiacov po kúpe, no jej prípravou pravdepodobne nezískate výsledok s rovnakou chuťou, farbou a konzistenciou, akú mala na začiatku.

Veľký prehľad: Ako dlho môžete uchovávať potraviny v mrazničke

8. „Spálenie“ mrazom

Ak otvorenú zeleninu znovu vložíte do mrazničky, riskujete jej oxidáciu, ktorá mení podiel tuku, štruktúru a pigmenty v jedle. V skratke to znamená, že zelenina môže prísť o podiel nutričnej hodnoty.

Ak chcete otvorenú zeleninu aj naďalej skladovať v mrazničke, preložte ju z pôvodného balenia do vzduchotesného obalu.