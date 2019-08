10 najčastejších chýb, ktoré robíme pri skladovaní potravín

Ľahko sa nám zabúda na dôležitosť vhodného skladovania potravín, až kým sa nepokazia. Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo udáva, že ovocie a zelenina tvorí najväčší podiel odpadu spomedzi všetkých druhov potravín, čo nie je len drahé, ale aj nebezpečné pre životné prostredie.

Okrem toho, že sa vzdáte nakupovania veľkého množstva potravín naraz, sa ako riešenie ponúka aj vhodné skladovanie potravín v domácnosti. Pri ňom by sme mali dať pozor na týchto 10 najčastejších chýb.

1. Neukladajte potraviny tak, ako ste ich videli v obchode

Ak bol výrobok, ktorý ste si domov priniesli, v obchode alebo stánku vystavený pri izbovej teplote, neznamená to, že by ste ho tak mali skladovať aj vy.

Manažérka spoločnosti Sang Lee Farms Lucy Senesacová hovorí, že farmári vždy nevystavujú výrobky ideálnym spôsobom. „Šalát, a vlastne všetku listovú zeleninu treba uschovávať v chladničke a vo vrecúšku, ak nechcete, aby zvädla.“

2. Paradajky do chladničky nepatria

Ak ešte nie sú prezreté alebo pokrájané, paradajky treba odložiť do priestoru s izbovou teplotou, kde plne dozrejú a prejaví sa ich chuť. Paradajky preto nechajte na kuchynskej linke a nezabudnite ich prikryť utierkou, aby sa k nim nedostali mušky.

3. Ani dyňu do chladničky nevkladajte

Zdroj foto: Lapina/Shutterstock.com

Nič počas horúcich letných dní nepoteší viac ako chladný vodový melón. Ak však jeho chuť a farbu chcete zanechať rovnako bohatú po dobu viac ako 3 dní, do chladničky ho nedávajte.

Dyňa by sa mala zjesť v priebehu niekoľkých dní, a najideálnejšie podmienky na skladovanie jej vytvoríte, keď ju uložíte na miesto s izbovou teplotou bez priameho slnečného žiarenia. Ak však dyňu narežete, z bezpečnostných dôvodov ju vložte radšej do chladničky.

4. Cuketu neodkladajte do najchladnejšej časti chladničky

Niektoré druhy ovocia a zeleniny síce potrebujú chlad chladničky, ale prílišná zima im neprospieva. Napríklad cuketu by sme podľa Senesacovej mali zabaliť do papierovej utierky a takto vložiť do chladničky, alebo ju skladovať v priečinku na zeleninu. Skonzumovať by sme ju mali do 5 dní.

5. Uhorkám a baklažánu je lepšie pri izbovej teplote

Aj vy ste zvyknutí vkladať šalátové uhorky a baklažán do priečinka na zeleninu v chladničke? Robíte chybu!

Baklažány skladované po dobu 6 až 8 dní pri teplote pod 10 stupňov Celzia strácajú farbu aj chuť. K poškodeniu uhoriek môže rovnakým spôsobom dôjsť už po 3 dňoch strávených v chladničke.

6. Nevyhadzujte staré jarné cibuľky

Zdroj foto: Regreto/Shutterstock.com

Jarná cibuľka v chladničke vydrží 7 až 10 dní, ale ani po tomto čase ju nemusíte vyhadzovať. Ak sa na spodku cibule nachádzajú korienky, môžete ho odrezať od zvyšku potraviny a uložiť do nádoby s vodou. Z klíčka vám čoskoro vyrastie nová rastlina.

7. Mrazenie ovocia dlho neodkladajte

Ovocie milujeme pre sladkú chuť, no patrí práve k potravinám, ktoré sa kazia najrýchlejšie. Jahody, maliny a čučoriedky obvykle vydržia byť čerstvé 2 až 3 dni, u čučoriedok čerstvosť vydrží až 10 dní.

Keď na ovocí začnete badať prvé známky starnutia, vložte ho do mrazničky a využite ho ako ingredienciu do smoothies a iných pochúťok. Takto môžete zamraziť aj banány, z ktorých by ste však predtým mali odstrániť šupku.

8. Bylinky skladujte s vodou

Čerstvé bylinky kúpené v obchode vložte do nádoby s vodou tak, ako kyticu, a vrch prikryte taškou – ideálne bavlnenou. Takto uskladnené ich môžete vložiť do chladničky. Väčšina bylín po zakúpení potrebuje chlad, inak je na tom len bazalka, ktorú by ste mali skladovať pri teplote viac ako 10 stupňov Celzia.

9. Neskladujte ovocie a zeleninu v spoločnom priestore

Skladovať ovocie a zeleninu v jednom priestore nie je až taký dobrý nápad. Väčšina druhov ovocia produkuje hormón etylén, ktorý môže urýchliť hnitie ostatných kusov. Jablká, avokáda, broskyne a papriku, ktoré produkujú etylén, by sme preto mali oddeliť od výrobkov, ktoré sú naň citlivé – napríklad baklažán, šalát, uhorky a zelená zelenina.

Produkty uvoľňujúce etylén by ste okrem toho mali odkladať do uzavretej nádoby.

10. Koreňovú zeleninu odkladajte do vrecúška

Vrecko alebo taška pomáha repe, mrkve a ďalším druhom koreňovej zeleniny udržať si dlhšie vlhkosť. Do tejto kategórie patria aj sladké zemiaky, reďkovky, ďumbier, cesnak, cibuľa, fenikel a okrúhlice. Vrecko alebo taška nemusí byť z plastu – zaobídete sa aj s bavlnenou alternatívou.