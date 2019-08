Slováci neraz veria pochybným akciám so zubnými náhradami

Slováci neraz veria pochybným akciám na zubné náhrady. Upozornila na to Slovenská komora zubných technikov (SKZT). V tejto súvislosti pripomenula, že zubné náhrady sú zdravotnícke pomôcky zhotovené výhradne na mieru pre konkrétneho pacienta. Preto by si ich pacienti mali dať vyrobiť u odborníka, ktorému dôverujú.

„SKZT odporúča Slovákom, aby nenaleteli akčným ponukám na zubné náhrady a radšej dôverovali osvedčeným zubným lekárom a kvalifikovaným zubným technikom,“ uviedla komora. Takéto pomôcky môžu nahradiť poškodenú časť zuba, celý zub či viacej zubov a stratených častí čeľusti a sánky tak, aby boli funkčné, a zároveň estetické. Do úst môžu byť upevnené natrvalo alebo tak, aby sa dali vyberať a čistiť mimo ústnej dutiny.

Podľa prezidentky SKZT Hany Dohálovej je pozitívne to, že Slováci v aktívnom veku, najmä tí, ktorých práca zahŕňa kontakt s ľuďmi, si už nevedia predstaviť to, že by nemali svoj chrup kompletný. „Aj ľuďom v dôchodkovom veku záleží na tom, aby mali aspoň nahradené zuby, keď už im veľa vlastných nezostalo,“ konštatovala.

Ako ďalej povedala, na Slovensku sa zhotovujú všetky typy zubných náhrad, ktoré sú pre pacienta bezpečné a umožňujú mu prinavrátenie žuvacej funkcie, ktorá je potrebná pre celkový zdravotný stav. Funkčne a esteticky vyhovujúca zubná náhrada musí byť podľa jej slov zhotovená precízne pri dodržaní všetkých správnych technologických postupov výlučne zubným technikom s absolvovaným vzdelaním.

„Zubná náhrada je tak ako každý iný zdravotnícky zákrok zásah do ľudského organizmu. Na Slovensku máme možnosť voľného výberu ošetrujúceho zubného lekára, ten má možnosť výberu zubného technika, ktorý zubnú náhradu zhotoví. Základ je v dobrej komunikácii a dôvere,“ pripomenula Dohálová.

Zdôraznila, že nikde na internete nie sú k dispozícii také relevantné informácie, aké vie dať jedine odborník. „Ak majú občania otázky o materiáloch a možnosti technického prevedenia zubných náhrad, môžu sa obrátiť aj na SKZT,“ uzavrela.