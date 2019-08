Video: Stovky ľudí utekali z Times Square, bolo počuť výstrely

Návštevníci Times Square v New Yorku utekali o život, keď v utorok pred polnocou počuli zdanlivé výstrely zo zbrane. Ako sa neskôr ukázalo, paniku spôsobil pokazený motocykel, ktorý následkom poruchy spôsobil niekoľko výbuchov podobných výstrelom zo zbrane.

Záznam ukazuje, ako davy ľudí bežia v panike a niektorí ľudia sa hrnú smerom k West 47th Street a Seventh Avenue, uviedla polícia pre WNBC. Počas masového úteku jeden chodec utrpel zranenia následkom pádu. Mnohé deti sa pri incidente oddelili od rodičov. Svedkovia uviedli, že videli ľudí, ako kričia a padajú pri behu z Broadway smerom na juh.

People fleeing and hiding from #timessquare after suspected live shooter #NewYork we caught this from our hotel bar 10th floor #police confirmed this was not a live shooter #timessquare #NYC pic.twitter.com/IKfagFbtzy