Ako môže šteklenie ucha zabrániť chorobám

Nový výskum naznačuje, že použitie regulovaných elektrických prúdov na stimuláciu určitých častí ucha by mohlo opätovne upraviť metabolickú rovnováhu tela, čím by sa znížilo riziko zdravotných problémov súvisiacich s vekom.

Stimulácia blúdivého nervu si nedávno získala veľkú pozornosť lekárov a výskumníkov. Nervus vagus alebo blúdivý nerv je najdlhší z nervov, ktoré spájajú mozog s ostatnými časťami tela. Poskytuje priame spojenie medzi mozgom a črevami a tiež interaguje s parasympatickým nervovým systémom.

Parasympatický nervový systém a sympatický nervový systém spolu tvoria autonómny nervový systém, ktorý reguluje automatické telesné funkcie, ako je dýchanie a srdcový rytmus.

Lekári šteklili ucho elektrickým prúdom

Z týchto dôvodov vedci skúmali stimuláciu blúdivého nervu ako nástroj na podporu zdravia, znižovanie zápalu, zlepšenie krvného tlaku a dokonca boj proti úzkosti.

Stimulácia blúdivého nervu si často vyžaduje chirurgický zákrok, pri ktorom lekári implantujú malé elektródy do rôznych častí tela, zvyčajne do krku, aby mohli dodávať elektrické stimuly. No jedna časť blúdivého nervu, ktorá zasahuje niektoré časti kože ucha, je o niečo prístupnejšia aj bez implantátov.

Britskí vedci preto chceli zistiť, či by mohli zlepšiť činnosť autonómneho nervového systému „šteklením“ častí ucha malými vlnami elektrického prúdu. „Ucho je ako vstupná brána, cez ktorú môžeme pohladiť látkovú metabolickú rovnováhu bez potreby liekov alebo invazívnych postupov,“ hovorí vedúca štúdie Beatrice Brethertonová.

Vedci predpokladali, že vyváženie činnosti autonómneho nervového systému by mohlo zvýšiť celkové zdravie a pohodu. Tiež sa domnievali, že by to mohlo zabrániť rozvoju určitých stavov súvisiacich s vekom, vrátane vysokého krvného tlaku, srdcových chorôb a fibrilácie srdcových predsiení.

2-týždňová terapia zlepšuje spánok a náladu

Vedci vyvinuli terapiu, ktorú nazývajú „transkutánna stimulácia blúdivého nervu“, ktorá účinkuje tak, že dodáva malé elektrické stimuly cez nervy v koži na uchu.

Vo svojej štúdii, ktorá bola publikovaná v časopise Aging, výskumníci vysvetľujú, že starnutím je parasympatický a sympatický nervový systém postupne nevyvážený, pričom jeden začína byť aktívnejší ako druhý. Táto nerovnováha podľa nich prispieva k väčšej zraniteľnosti voči zdravotným problémom v neskoršom veku.

Tím zistil, že 2-týždňová terapia pomohla zvýšiť aktivitu parasympatického nervového systému a zároveň znížila aktivitu sympatického nervového systému, čím sa zlepšila rovnováha medzi funkciou autonómneho nervového systému. Niektorí účastníci štúdie tiež uviedli zlepšenie spánku, nálady a celkovej kvality života.

Tím dodáva, že zlepšenie rovnováhy autonómneho nervového systému by mohlo dokonca pomôcť znížiť riziko úmrtnosti a môže znížiť potrebu liekov alebo lekárskej starostlivosti, pretože znižuje pravdepodobnosť rozvoja chorôb súvisiacich s vekom u človeka.