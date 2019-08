Zadržiavanie moču môže mať smrteľné následky. Týchto 6 porúch vám hrozí

Príležitostné zadržiavanie moču by nemalo viesť k vážnejším ochoreniam, no ak sa často pristihnete pri tom, že to robíte, riskujete niekoľko problémov.

Močový mechúr je schopný zadržiavať až liter moču. Na jeho povrchu možno nájsť drobné receptory, ktoré zaznamenávajú množstvo tekutiny v ňom a dávajú mozgu príkaz na vyprázdnenie.

Náš mozog je, našťastie, natoľko šikovný, že dokáže okamžité vyprázdnenie zastaviť. V prípade, že túto jeho schopnosť budete využívať príliš často, sa vám to môže nemilo vyplatiť.

V najhoršom scenári sa moč môže dostať do obličiek a spôsobiť ich kolaps. Vo väčšine prípadov ešte predtým človek stráca kontrolu nad svalstvom a močový mechúr sa sám vyprázdni aj bez nášho dovolenia.

Ak vám niekedy napadne zadržiavať moč, spomeňte si na tieto hrozby:

1. Prasknutie mechúra

Ide o mimoriadne vzácnu poruchu, ku ktorej môže dôjsť, ak moč zadržiavate príliš dlho. V prípade, že dôjde k prasknutiu mechúra, moč zaplaví oblasť brucha a situáciu vyrieši jedine operácia.

K prasknutiu mechúra nedochádza často, pretože mechúr sa predtým väčšinou natiahne alebo oslabí svalstvo, takže dôjde k pomočeniu.

2. Infekcia

K infekciám močových ciest väčšinou dochádza pri premnožení baktérií. Pacient pri močení pociťuje pálenie, svrbenie alebo bodavú bolesť. Zápal sa prejavuje aj nutkavou potrebou močiť a moč má tmavú farbu a prenikavý zápach.

Pri zadržiavaní moču sa baktérie v močovej rúre premnožujú a vzniká zápal. Rovnako tomu pomáha aj nedostatočná hydratácia.

3. Inkontinencia

Inkontinenciou nazývame stav, keď telo nie je schopné regulovať potrebu močiť. K úniku moču dochádza aj pri takých činnostiach, ako je kýchnutie alebo zakašľanie, a najčastejšie ním trpia ženy po pôrode.

Inkontinenciu má na svedomí oslabenie panvového svalstva. Svaly panvového dna sa pri opakovanom zadržiavaní moču oslabujú a dochádza k nekontrolovateľným únikom moču.

4. Obličkové kamene

Obličkové kamene vznikajú nahromadením odpadových látok, ktoré sa formujú do tvaru kryštálikov. Obličkové kamene najčastejšie potrápia ľudí, ktorí nedbajú o svoj pitný režim alebo často zadržiavajú moč.

Väčšina obličkových kameňov má príliš malé rozmery na to, aby upchali kanáliky v obličkách, a človek ich vylúči pri močení, počas ktorého cítiť prudkú bolesť. Väčšie kamene je nutné ošetriť chirurgicky.

Medzi základné príznaky pretrvávajúcich obličkových kameňov patrí bolesť krížov, nevoľnosť a krvácanie pri močení.

5. Roztiahnutý mechúr

Ak dostatočne často nemočíte, váš mechúr sa môže roztiahnuť. Takéto poškodenie sa zväčša nenapraví samo a nositeľovi spôsobuje ťažkosti pri močení ako aj problém odhadnúť, kedy treba ísť na záchod. V najhoršom prípade je nutné zavedenie katétra.

6. Bolesť

Celková bolesť je častým sprievodným javom zadržiavania moču. Bolesti sa dostavia už pri niekoľkých minútach zadržiavania, no ak v tom pokračujete, môžu preniknúť aj do ďalších častí tela, najmä do obličiek. Po uvoľnení moču môžete aj naďalej pociťovať bolesti svalov, ktoré sa dlhodobo namáhali.