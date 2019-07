Video: Policajná naháňačka ako zo zlého sna: Na akciu polície doplatili nevinní

Pri tomto videu si opäť poviete, že toto je možné iba v Rusku. Petrohradskí policajti sa snažili zadržať unikajúce auto, ktoré však prekľučkovalo pomedzi jazdné pruhy až pred nákladiak a ďalšie autá na ceste a policajtov nechalo v závese za sebou.

Ruská polícia prišla v tejto situácii na jediné možné riešenie: obísť kolónu cez protismer a skrátiť si tak cestu k zločincovi. Toto riešenie by nebolo také zlé, keby sa policajti pred výjazdom pozreli, či z protismeru neprichádza iné vozidlo. Keďže to vo vypätej situácii nespravili, čelne do nich nabúralo auto prichádzajúce z opačnej strany cesty.

Príslušníci polície sa napriek značnej škode na aute nevinných ľudí nenechali odradiť a pokračovali v jazde. Nakoniec si však svoj krok rozmysleli a vystúpili z auta, no bolo už neskoro. Premávka sa rozhýbala a spolu s ňou aj prenasledovaný vodič, ktorému sa tak podarilo ujsť.

Namiesto dolapenia zločinca ešte väčšia škoda