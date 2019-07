Jediné miesto v domácnosti, kam by ste nikdy nemali odkladať kabelku

Čo spravíte ako prvé, keď prídete na návštevu? Vyzujete sa? Zrejme áno. Ďalší krok venujete odkladaniu topánok a ženy v neposlednom rade skladajú kabelku z ramena. Kam s ňou? Nech už ju odložíte kamkoľvek, existuje jedno miesto, na ktoré by ste nemali ani pomyslieť – je ním pohovka.

Tak, ako topánky, aj kabelka s vami cestuje všade. Pri ceste do práce ju vyložíte na prázdne sedadlo verejnej dopravy, v práci si ju odložíte na zem pod stôl a pri návšteve verejných toaliet ju zavesíte na háčik na dverách.

Všetky tieto miesta obsahujú kvantum baktérií a choroboplodných zárodkov. Nech je vaša kabelka z akéhokoľvek materiálu, zaručene na svojom povrchu nesie množstvo prachu, tekutín, mikróbov a odpadnutých telesných častíc. Asi už chápete, prečo takýto zberač nečistôt nepatrí práve tam, kde často sedávate a možno si aj líhate.

Medzi ďalšie miesta v interiéri, kam by sa vám rozhodne nemala zatúlať kabelka, určite patrí aj posteľ, a to z toho istého dôvodu. Odkladať by ste ju nemali ani na kuchynskú linku alebo jedálenský stôl. Jednoducho povedané, či doma alebo u hostí, najistejšie miesto pre kabelku je na zemi.