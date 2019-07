Mladomanželská pôžička môže pomôcť na dofinancovanie aj opravu bývania

Podľa odborníka je okruh poberateľov výrazne obmedzený nielen vekom a termínom svadby, ale takisto príjmom a limitmi pre veľkosť nehnuteľnosti. Výraznou pomocou je však odpustenie 2000 eur pri narodení dieťaťa.

ŠFRB potvrdil, že ľudia o pôžičky záujem majú. „Od schválenia novely zákona o ŠFRB denne odpovedáme na otázky záujemcov o mladomanželskú pôžičku. V súlade s platnou legislatívou môžu od 1. júla 2019 mladomanželia podávať ŠFRB písomné žiadosti na tento druh podpory,“ priblížil pre TASR generálny riaditeľ ŠFRB Juraj Kurňavka. Zároveň objasnil, že miestom podania žiadosti je mestský úrad v sídle okresu, v ktorom sa nehnuteľnosť, o financovanie ktorej majú páry záujem, nachádza. ŠFRB zatiaľ registruje v systéme prvé tri podané žiadosti, ku koncu júla alebo začiatkom augusta by však čísla mohli byť presnejšie.

Finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik pri nových pôžičkách vidí výhody aj nevýhody. „Mladomanželská pôžička môže pri menších bytoch v mestách a na vidieku poslúžiť ako hlavný úver pri kúpe. Pri drahších bytoch v krajských mestách zase pomôže s dofinancovaním kupovanej nehnuteľnosti. V porovnaní napríklad so spotrebným úverom to môže byť lacnejšie riešenie,“ hodnotí Búlik.

Za najväčší benefit považuje odpustenie 2000 eur z istiny úveru pri narodení dieťaťa. Búlik vysvetľuje, že túto sumu už rodina nebude musieť vracať a vďaka zníženému zostatku úveru jej klesne aj splátka. Benefit platí do počtu až troch detí. V prípade, že úver bol poskytnutý na zaobstaranie bytu staršieho ako tri roky alebo na stavebnú úpravu bytu, suma odpustenej časti úveru nesmie presiahnuť 6000 eur.

Podmienky pôžičiek sú podľa odborníka nastavené výhodnejšie ako v bankách. Prvých 15.000 eur si mladý pár požičia pri garantovanom úroku jedného percenta, zvyšok sumy do maximálne 75.000 eur s 2 % úrokom. Maximálna suma nesmie presiahnuť 75 % hodnoty najviac trojročnej kupovanej nehnuteľnosti. Pri kúpe staršieho bytu sa podľa odborníka dá získať už len 50.000 eur, pri rekonštrukcii už len 30.000 eur. Založená nehnuteľnosť musí mať hodnotu minimálne 1,3-násobku požadovaného úveru. „Mladomanželská pôžička môže pokryť celé dofinancovanie pri kúpe zánovného bytu v hodnote 75.000 eur alebo zabezpečiť polovicu chýbajúcej sumy pri byte s hodnotou 150.000 eur. Pri drahších nehnuteľnostiach bude dôležité skoordinovať žiadosť o pôžičku s ďalším úverom tak, aby dokázal pokryť celú kúpnu cenu a zároveň financie získal klient v správnom čase,“ odporúča Búlik.

Pozor si však treba dať na maximálne podlahové plochy. ŠFRB poskytuje pôžičku na byty do 80 štvorcových metrov (m2). Pri rodinnom dome je to najviac 120 m2.

Žiadateľov o úver tak podľa odborníka pomerne výrazne „preriedia“ obmedzenia. Popri veku manželov do 35 rokov je to najmä termín sobáša. Požiadať o úver možno najneskôr do 12 mesiacov od svadby. Mladí ľudia so svadbou v zimných mesiacoch a na jar budú mať podľa Búlika menej času na žiadosť, keďže tie sa budú podávať každoročne len od apríla do konca októbra. Aktuálne môžu ľudia podávať žiadosti tiež len do konca októbra.

Celkový príjem rodiny nesmie prevýšiť štvornásobok životného minima pre domácnosť. Rozhodujúcim obdobím je predchádzajúci kalendárny rok. K žiadosti si treba nechať potvrdiť doklad o príjme za uplynulý rok a k tomu vypísať druhý formulár, dostupný na webstránke ŠFRB. K týmto dokladom treba na mestský úrad priniesť aj občiansky preukaz a originál sobášneho listu. Pracovník úradu má až 10 dní na zaregistrovanie žiadosti do elektronického príjmu žiadostí.

ŠFRB bude na pôžičky vyčleňovať 15 miliónov eur na kalendárny rok. Najväčším rizikom týchto úverov podľa Búlika bude pravdepodobne ich nedostatok. „Dopyt môže byť oveľa vyšší. Kľúčové je pripraviť si potrebné dokumenty a podať žiadosť čím skôr,“ odporúča Búlik.