Pellegrini: Ja by som bieloruského prezidenta na oslavy SNP nepozval

„Táto situácia je už oproti dňu, kedy to prepuklo, vyriešená, nakoľko aj bieloruská strana reagovala, že takáto návšteva nepripadá do úvahy vzhľadom na okolnosti, ktoré tomu predchádzali,“ uviedol Pellegrini s tým, že do budúcnosti bude potrebné dávať pozor, ako narábať s pozvaniami.

Pellegrini hovoril aj o voľbe kandidátov na ústavných sudcov. Lepšia je podľa neho tajná voľba, aby sudcovia nevedeli, kto ich volil. Už však podľa svojich slov nemá nič ani proti verejnej voľbe, ak pri nej bude väčšia garancia plnenia dohôd. „Ak to má pokračovať deviatou, desiatou voľbou, asi je fajn, aby sme to rozlúskli,“ dodal.

Pri poslednej voľbe podľa neho zlyhali jednotliví poslanci, koalícia bola dohodnutá. „Ja už sa niekedy fakt čudujem, že dospelý človek s primeraným vzdelaním, ktorý zastáva takúto vysokú funkciu, nevie pri ôsmich alebo desiatich menách vyznačiť áno/nie/zdržiavam sa. U niektorých môžeme povedať, že chyba sa môže stať, pri niektorých môže ísť aj o účelové znehodnotenie volebného lístka, čo je takisto prejav voľby,“ konštatoval.