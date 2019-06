Bývalý člen kapely Guns N’ Roses sa bodol do brucha

Bývalý bubeník kapely Guns N’ Roses Steven Adler bol o štvrtok večer prevezený do nemocnice v Los Angeles potom, čo sa bodol do brucha. Ako informovalo TMZ.com, 54-ročný hudobník nemá život ohrozujúce zranenia.

K zraneniu malo dôjsť v Adlerovom dome, z ktorého niekto privolal záchranku. Podľa TMZ do incidentu nebola zapojená iná osoba.

Rodák z Clevelandu bol kľúčovým členom ikonickej kapely Guns N’ Roses spolu so spevákom Axlom Rosom, gitaristami Slashom a Izzym Stradlinom a basgitaristom Duffom McKaganom. Adlera však z kapely prepustili v roku 1990 kvôli problému s drogami. Napriek tomu bol v roku 2012 so skupinou uvedený do Rock & Roll Hall of Fame.