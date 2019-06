Od prvého letu balónom v USA uplynulo 235 rokov

V pondelok 24. júna uplynie 235 rokov odvtedy, keď sa v Amerike uskutočnil prvý let balónom. V meste Baltimore vystúpil do výšky 60 metrov dobrovoľník – 13-ročný chlapec.

Ľudská túžba vzniesť sa k oblakom je rovnako stará ako ľudstvo samotné. Najznámejšími postavami mýtov o lietaní sú Daidalos a jeho syn Ikaros, ktorých možno považovať za prvých vzduchoplavcov. Avšak túto myšlienku doviedli do úspešného konca až dvaja Francúzi - Joseph a Jacques Montgolfiérovci. Zatiaľ čo Daidalos vzlietol podľa báje do vzduchu na vlastnoručne vymyslených a zostrojených krídlach z vtáčích pier lepených voskom, bratia Montgolfiérovci, ktorí sa označujú za priekopníkov lietania v balóne, použili na vzlietnutie medzi oblaky horúci vzduch a balón, zhotovený z vrecoviny a papiera.

Začiatok balónového lietania sa datuje 4. júnom 1783, kedy sa pred zrakmi kráľa Ľudovíta XVI. a stoviek zvedavcov vzniesol k oblohe teplovzdušný balón bratov Montgolfiérovcov. Prvými pasažiermi boli kačica, ovca a sliepka. Zostávalo už len otázkou času, kedy s balónom vzlietnu aj prví ľudia. Stalo sa tak koncom roka. Balón s fyzikom Jeanom-Françoisom Pilatre de Rozierom a markízom d’Arlandes sa odlepil od zeme 21. novembra 1783 a počas 25 minút preleteli ponad Paríž.

Medzi tými, ktorí sledovali pokusy lietať na balóne v Paríži, boli dvaja obyvatelia Philadelphie - Benjamin Franklin a lekár John Foulkes, ktorý po návrate z Európy ako očitý svedok ohúril rodákov rozprávaním o balónoch vznášajúcich sa vo vzduchu a demonštroval to na papierovom modeli. Dokonca miestny denník vyhlásil zbierku a čoskoro sa našlo 85 sponzorov. Ich nadšenie ale výrazne schladil a plány nabúral dobrodruh a právnik Peter Carnes, ktorý nevynechal jedinú príležitosť prísť k peniazom. Keď sa dozvedel o lietajúcich balónoch, rýchlo sa zorientoval a bez veľkých rečí sa pustil do vlastných pokusov, ktoré vyvrcholili 24. júna 1784 v Baltimore.

Celá show s patričnou reklamou sa konala pod taktovkou Petera Carnesa. Pre divákov pripravil miesta v hľadisku, za ktoré museli zaplatiť. Dokonca ostatných zvedavcov postrašil gardou, ktorá mala strieľať do neplatiacich divákov. Pôvodne chcel vzlietnuť sám, ale nemohol, pretože bol priťažký a tak sa prihlásil dobrovoľník, mladý chlapec Edward Warren. Nastúpil do balónu z farebného hodvábu a s pieckou a vystúpil do výšky 60 metrov. Práve toľko umožňovalo lano, na ktoré bol balón pripevnený. Edward Warren kývajúci fascinovaným divákom svojim klobúkom sa stal prvým leteckým pasažierom v americkej histórii. Diváci pre neho usporiadali zbierku. 13-ročný mladík po zosadnutí peniaze vzal a zmizol nevedno kam.

Avšak ešte mesiac predtým, ako vzlietol prvý balón na americkom kontinente, zaznamenala história, že sa tak stalo aj v Bratislave. 25. mája 1784 predviedol let teplovzdušného balóna vlastnej konštrukcie Slovák Štefan Sablík. Jeho balón vzlietol z Firšnálu (dnešné Námestie slobody) a s konštruktérom i pilotom v jednej osobe úspešne pristál na blízkych kopcoch Malých Karpát.