Neonacistický web musí zaplatiť komikovi pokutu vo výške 4 miliónov

Neonacistická stránka The Dail Stormer musí moslimskému komikovi Deanovi Obeidallahovi zaplatiť pokutu vo výške 4,1 milióna dolárov za šírenie nepravdivých správ. Ako píše stránka O médiách, web v roku 2017 zverejnil článok, v ktorom Obeidallaha obviňoval zo zodpovednosti za teroristický útok na koncerte speváčky Ariany Grande, pri ktorom v roku 2017 zahynulo 22 ľudí.

Sudca rozhodol, že majiteľ stránky Andrew Anglin a jeho spoločnosť „konali so zlým úmyslom, keď zverejnili nepravdivé vyhlásenia, s vedomím falošnosti týchto vyhlásení a s ľahkomyseľným nerešpektovaním pravdy.“ Anglin zverejnil falošné twitterové príspevky, v ktorých mal Obeidallah tvrdiť, že on osobne naplánoval bombový útok v Manchesteri. Komikovi po zverejnení článku prišlo množstvo výhražných mailov od fanúšikov stránky The Dail Stormer.

Súd v prípade rozhodol až po dvoch rokoch od podania žaloby kvôli neprítomnosti Andrewa Anglina, ktorého poloha dodnes nie je známa.