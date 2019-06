Tento druh orechov vyžaruje rádioaktivitu. Treba sa báť?

Orechy, ktoré možno aj vy pridávate do sušienok, šalátov či koláčov, vyžarujú rádioaktívne žiarenie. Ide o para orechy, známe aj pod názvom brazílske orechy.

Strom, ktorý para orechy plodí, je jeden z najväčších v Amazonskom pralese. Jeho korene sú zvyčajne veľmi rozsiahle a plody nie sú prirodzene rádioaktívne. Rádioaktivita sa do stromu dostáva až vstrebaním rádioaktívneho materiálu z pôdy.

Rádioaktívne látky sa cez strom dostávajú až do plodu. Znamená to, že by sme tieto orechy nemali jesť?

Rádioaktivita v para orechoch

Rádioaktivita v spojení s jedlom, akým sú para orechy, síce znie desivo, no podľa lekárov sa niet čoho obávať. Aj keby ste denne jedli hrste týchto orechov, jej účinky by ste na sebe nepocítili.

Skonzumovanie veľkej dávky para orechov by vo vás zanechalo takmer rovnako veľkú stopu, akú si odnášame z röntgenového vyšetrenia.

„Radiácia v para orechoch je potenciálne nebezpečná, ale jej úroveň je veľmi nízka,“ myslí si doktorka Suzie Sheehyová, ktorú cituje britský portál Express.

„V 100 gramoch prijímate zhruba toľko rádioaktivity, ako pri röntgene hrudného koša. Aby ste pocítili negatívny dopad radiácie, museli by ste naraz zjesť 25.000 para orechov.“

Následky radiácie by ste pocítili pri vystavení dávke o veľkosti 1.000 milisievertov (mSv). Táto dávka by dokázala spustiť nevoľnosť, zvracanie a krvácanie, napriek tomu nie je smrteľná. Človeka by vo väčšine prípadov usmrtila až jednorazová dávka 5.000 mSv.