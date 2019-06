Ako v skutočnosti vplývajú diéty na brušný tuk - Ich účinok vás prekvapí

Chceli by ste byť štíhlejší a mať menší obvod pásu? Možno ste už preto vyskúšali rôzne diéty, ktoré sú populárne na internete, či už je to paleo diéta alebo prerušovaný pôst. Snaha zmierniť obezitu v oblasti pásu dokáže skutočne znížiť viaceré zdravotné riziká, no aj napriek tvrdeniam, ktoré ste videli na internete, žiadna populárna radikálna diéta sa nedokáže zamerať priamo na brušný tuk. K týmto záverom dospela štúdia publikovaná v časopise Health & Fitness Journal spoločnosti ACSM.

Podľa štúdie je však vyvážená strava zameraná na zdravie srdca s vysokým obsahom vlákniny a nízkym obsahom nasýtených tukov skvelým spôsobom prevencie a redukcie obezity v oblasti brucha. Rozpustná vláknina, ktorá sa nachádza napríklad v ovocí a zelenine, počas trávenia mení svoju konzistenciu na gél. Vďaka tomu pomáha udržať pocit sýtosti a môže tiež znížiť hladinu cukru v krvi a pomôcť pohybom čriev.

Na brušný tuk platia len diéty s vyváženou stravou

Autorka štúdie Kari D. Pilolla uviedla:

"Skvelým začiatkom prevencie a zníženia abdominálnej obezity je držať diétu, ktorá podporuje potraviny bohaté na vlákninu, ako je zelenina, ovocie, strukoviny a celozrnné obilniny a obmedzuje potraviny s vysokým obsahom trans a nasýtených tukov, ako je mastné mäso, pečivo a vysoko spracované potraviny. “

Veľké množstvo brušného tuku je spojené s cukrovkou, ochorením pečene a vysokým krvným tlakom. Obezita v oblasti brucha zvyšuje riziko rôznych ochorení, ako dodáva Pilolla:

„Nezávisle od telesnej hmotnosti, väčší obvod pásu zvyšuje riziko kardiovaskulárnych ochorení, cukrovky a metabolického syndrómu. Odhaduje sa, že približne 84% ľudí s abdominálnou obezitou je metabolicky nezdravých. "

V štúdii vedci porovnávali dôkazy o rôznych diétach, vrátane paleo stravy, prerušovaného pôstu či diéty so zeleným čajom. Výskumníci zistili, že najpresvedčivejsie dôkazy v boji s brušným tukom ukázali dve diéty:

DASH diéta na znižovanie krvného tlaku (z angl. Dietary Approaches to Stop Hypertension)

na znižovanie krvného tlaku (z angl. Dietary Approaches to Stop Hypertension) Stredomorská strava

Tu sú typické potraviny, ktoré sa nachádzajú v stredomorskej strave:

zelenina, najmä zelená listová zelenina,

orechy

bobuľové ovocie

fazuľa

celozrnné výrobky

ryby

hydina

olivový olej

víno

Stredomorská strava obsahuje relatívne málo červeného mäsa, málo mlieka a využíva olivový olej ako najväčší zdroj tuku.

Diéta DASH zahŕňa konzumácie veľkého množstva ovocia, zeleniny a celozrnných výrobkov.

Zahŕňa tiež:

mliečne výrobky bez tuku alebo s nízkym obsahom tuku

ryby

hydina

fazuľa

orechy

rastlinné oleje

Táto diéta odporúča obmedziť príjem cukru, mastného mäsa, plnotučných mliečnych výrobkov, palmový olej a potraviny s vysokým obsahom nasýtených tukov.