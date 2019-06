SHMÚ varuje pred horúčavami aj búrkami

Najteplejšie by malo byť v okresoch Trebišov, Michalovce a Sobrance, kde by mohla maximálna teplota vzduchu dosiahnuť až 35 stupňov Celzia. "Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov,” uviedol SHMÚ, ktorý pre tieto okresy vydal výstrahu 2. stupňa s platnosťou od 14.00 do 17.00 h.

Pre Košický kraj, viaceré okresy Prešovského a Banskobystrického kraja, ako aj pre okres Levice platí v rovnakom čase výstraha 1. stupňa s tým, že teploty by tu mohli dosiahnuť 33 až 34 stupňov C.

SHMÚ súčasne vydal pre celé územie Slovenska výstrahu 1. stupňa pred búrkami, ktorá platí od nedele 11.00 h do pondelka (17. 6.) 00.00 h.