Školy by mali vychovávať tvorivých ľudí s kritickým myslením

Kľúčové je pri formovaní takýchto budúcich zamestnancov alebo podnikateľov základné a stredné školstvo, povedal pri slávnostnom odovzdávaní ocenení Mladý inovatívny podnikateľ 2019 prezident Združenia podnikateľov Slovenska (ZPS) Ján Oravec.

„Školy väčšinou učia to, čo v živote nepotrebujete. To, čo my potrebujeme, je zásadným spôsobom zmeniť, čo a akým spôsobom sa na školách učí,“ povedal Oravec. ZPS preto pripravilo program podnikateľského vzdelávania, ktorý by jeho schválení mala realizovať agentúra Slovak Business Agency. „Podnikateľské vzdelávanie chápeme nie ako vzdelávanie budúcich podnikateľov, pretože to by sa týkalo piatich percent detí, ktoré sú na základných a stredných školách, ale v širšom zmysle hlavne rozvíjanie schopností pre všetky deti bez ohľadu na to, či sa stanú podnikateľmi, alebo zamestnancami,“ povedal Oravec.

Na potrebu zmeniť školský systém a prispôsobiť ho požiadavkám súčasnosti upozornil na podujatí aj spoluzakladateľ jazykovej školy Empire SK Tomáš Török. „Doba sa zrýchľuje. Svet sa hýbe tak, že keď dnes prihlásite do školy prváka, o štyri roky je to úplne iný svet,“ povedal podnikateľ, ktorý sa vzdelávaniu venuje už 15 rokov.

Ministerstvo školstva v tejto súvislosti upozornilo na Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVV), ktorý vlani v júni schválila vláda. Jedným z jeho strategických cieľov je okrem iného aj prepojenie vzdelávania s potrebami spoločnosti a hospodárskej praxe. Podľa odboru komunikácie a protokolu ministerstva sa v súčasnosti pripravuje potrebná legislatíva a v nasledujúcich rokoch by mali podľa implementačného plánu NPRVV prejsť školy na takzvaný fínsky model vyučovania. Ten preferuje samostatnosť detí a projektové vyučovanie bez skúšok. Hodnotenie je iba na učiteľovi a slúži najmä ako motivácia.

Väčšinu aktivít z tohto desaťročného programu však vláda podľa implementačného plánu nechala na svojich nástupcov.