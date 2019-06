Odmietame umelý konflikt z hodnotových tém, zhodli sa Beblavý a Hlina

V diskusnej relácii TA3 V politike to vyhlásil predseda mimoparlamentného KDH Alojz Hlina. Umelý konflikt v týchto témach odmietol aj líder mimoparlamentnej Spolu-OD Miroslav Beblavý. Ten tiež potvrdil, že strany Progresívne Slovensko (PS) a Spolu-OD pôjdu zrejme v koalícii aj do budúcoročných parlamentných volieb.

Beblavý je presvedčený o tom, že v hodnotových otázkach budú schopní v prípadnej povolebnej spolupráci nájsť kompromis aj s KDH. Z Istanbulského dohovoru sa podľa neho robí umelý konflikt. Aj podľa Hlinu je v tejto otázke dôležité nezneužívať tému. „Bude to ťažká téma,“ reagoval na riešenie otázky Istanbulského dohovoru v prípadnej koalícii s liberálmi. Zároveň dodal, že nechce z tejto témy urobiť zákopovú kultúrnu vojnu.

„Rokujeme s PS, verím, že veľmi rýchlo ohlásime dohodu, pretože sme nenašli žiadny významný prvok, ktorý by nám v tom bránil,“ uviedol Beblavý na margo spolupráce pred parlamentnými voľbami s tým, že sa neplánujú zlúčiť do jednej strany. „Chceme najprv urobiť veľkú podrobnú dohodu, ako ísť do volieb. A potom v druhom kroku budeme riešiť pravdepodobne aj program, aj tieňovú vládu, aj pozíciu lídra,“ spresnil. Podľa Hlinu sa koalícii PS - Spolu podarilo vytvoriť určitú vlnu. „Na môj vkus začína byť až moc silná. My sa postavíme tej vlne, lebo sme hodnotovo inde,“ uviedol s tým, že KDH tvorí „kostru parlamentnej demokracie na Slovensku“.

Obaja lídri pripustili spoluprácu po budúcoročných parlamentných voľbách, pred voľbami však širšiu koalíciu neplánujú. „KDH je normálna moderná kresťanskodemokratická konzervatívna strana. Taká strana by mala mať ambíciu, a my ju máme, ísť do volieb sama,“ povedal Hlina. Dodal, že PS vidí v budúcej spolupráci „ťažšie“, pretože nevie, čo od ľudí v hnutí očakávať.

Z politickej budúcnosti dosluhujúceho prezidenta SR Andreja Kisku nemá líder KDH „zatiaľ veľmi dobrý pocit“. „Ďalší subjekt nevyhodnocujem ako vec, ktorej treba tlieskať,“ reagoval. Beblavý potvrdil, že Kisku oslovili strany PS - Spolu na spoluprácu. Z hľadiska ideologických hodnôt nevidí politický priestor, ktorý by Kiskova strana mohla zaplniť.

Smer-SD je podľa Hlinu odpísaná epizóda. „Kým ja budem predseda KDH, kresťanskí demokrati nepôjdu so Smerom nikde,“ uviedol na margo prípadnej spolupráce. Dodal, že je potrebné uchádzať sa o bývalého voliča Smeru. „Sila Smeru bola aj v mizérii opozície, ľudia majú radi niečo, čo je pevné,“ doplnil. „Vylučujeme to absolútne. Zmena, ktorú Slovensko potrebuje, nie je s nikým zo strany Smer možná,“ vyhlásil Beblavý.

Koalícii PS - Spolu v eurovoľbách určite pomohlo aj víťazstvo Zuzany Čaputovej v prezidentských voľbách, tvrdí Beblavý. Okrem toho zabezpečilo podľa neho úspech aj spojenie sa v koalícii, ktorá jasne voličom ukázala, že je proeurópska. KDH podľa Hlinu v eurovoľbách obhájilo svoje pozície. „Mohli sme poraziť ĽSNS. Beriem to ako výzvu, lebo kresťanskí demokrati sú povinní porážať ĽSNS,“ uzavrel.