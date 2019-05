Spávate so štupľami v ušiach? Toto by ste mali vedieť

Hluk z prostredia často narúša náš spánok. Problémom môže byť spálňa orientovaná na rušnú ulicu, alebo neschopnosť zaspať v iných prostrediach, ako je napríklad lietadlo.

Štuple do uší môžu výrazne znížiť množstvo zvuku, čo môže pomôcť spať aj v hlučnom prostredí. Pozrime sa bližšie na bezpečnosť týchto pomôcok a aké výhody vyplývajú z ich používania.

Bezpečnosť

Štuple v ušiach sú skvelý spôsob, ako zablokovať okolité zvuky, ktoré môžu narušiť prirodzený spánok. Nie všetky zvuky však majú negatívny vplyv na spánok. Napríklad niektorým ľuďom môže hudba alebo biely šum pomôcť zaspať. V mnohých prípadoch však môže hluk sťažiť zaspávanie alebo spánok.

Výskumy ukazujú, že špunty do uší sú bezpečný a cenovo dostupný spôsob zlepšenia kvality spánku. V niektorých prípadoch môžu štuple v ušiach a maska na očiach zvýšiť REM spánok. Ide o najhlbšiu formu spánku, ktorá podporuje niekoľko dôležitých procesov v mozgu.

Štuple môžu tiež zvyšovať hladiny melatonínu. Melatonín je hormón, ktorý kontroluje, kedy je telo pripravené na spánok. V porovnaní s niektorými inými metódami majú špunty do uší menej vedľajších účinkov. Lieky na spanie môžu mať celý rad vedľajších účinkov, ako sú závraty a denná ospalosť.

Typy a spôsob použitia

Je dôležité, aby ste používali správny typ štupľov do uší. Penové špunty do uší by ste mali stlačiť do tesného valcového tvaru a vložiť do polovice ušného kanálika, kde sa po chvíli rozšíria.

Iné typy štupľov do uší majú kužeľovitý tvar a nerozširujú sa v uchu. Opatrne preto zasuňte menší koniec do zvukovodu a jemne ho zatlačte do ucha. Štuple by mali výrazne znížiť zvuk, ale mali by byť dostatočne pohodlné na spanie.

Riziká

Aj keď sú zátky do uší všeobecne bezpečné, existuje len málo informácií o tom, ako môže časté používanie ovplyvniť sluch. Jedným z možných rizík je nahromadenie ušného mazu. Ušný maz pomáha chrániť zvukovod od vody, baktérií, odumretej kože a iných škodlivých nečistôt.

Ušný maz je dôležitý pre udržanie dobrého zdravia ucha, ale môže tiež spôsobiť problémy. Opakované blokovanie zvukovodu, napríklad pri pravidelnom používaní štupľov do uší, môže spôsobiť nahromadenie ušného mazu. Nahromadenie ušného mazu môže spôsobiť:

svrbenie a nepohodlie v uchu

hučanie v uchu

problémy so sluchom

kašeľ

závraty

Nahromadenie ušného mazu sa rieši použitím ušných kvapiek alebo odstránením ušného mazu u lekára.

Pravidelné používanie štuplov môže spôsobiť infekciu v dôsledku baktérií zo špuntov vstupujúcich do ušného kanálika alebo z nahromadenia ušného mazu. Symptómy infekcie zahŕňajú:

závraty

nevoľnosť

zvracanie

problémy so sluchom

svrbenie a nepohodlie v uchu

tinnitus

Tento stav sa zvyčajne lieči antibiotikami.

Iné benefity

Zátky do uší môžu pomôcť zlepšiť kvalitu a trvanie spánku. Môžu tiež dovoliť ľuďom spať na verejných miestach a dohnať zmeškaný spánok z noci predtým. Zátky do uší môžu pomôcť ľuďom vyhnúť sa nedostatku spánku a z neho vyplývajúcim chronickým stavom. Dospelí by mali získať aspoň 7 hodín spánku za noc, zatiaľ čo tínedžeri a deti potrebujú približne 8 - 13 hodín spánku každú noc.