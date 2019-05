Je pitie studenej vody škodlivé?

Pitie dostatočného množstva vody je nevyhnutné na podporu všetkých telesných funkcií, vrátane trávenia a metabolizmu, zbavovania sa odpadu, udržiavania normálnej telesnej teploty a udržiavania zdravých orgánov a tkanív.

V tomto článku bližšie preskúmame, či je pitie studenej vody pre ľudí škodlivé, aké sú potenciálne riziká a prínosy pitnej vody a či je lepšie piť teplú alebo studenú vodu.

Je pitie studenej vody skutočne škodlivé?

Podľa tradičnej indickej ajurvédskej medicíny môže studená voda spôsobiť nerovnováhu tela a spomaliť proces trávenia. Ako dôvod uvádza, že po vypití studenej vody telo potrebuje vynaložiť ďalšiu energiu na obnovenie normálnej telesnej teploty.

Podľa Ajurvédy môže studená voda hasiť "oheň", alebo Agni, ktorý poháňa všetky systémy v tele a je nevyhnutný pre zdravie. Ajurvédskí lekári tiež veria, že teplá alebo horúca voda pomáha tráveniu.

V západnej medicíne existuje len málo vedeckých dôkazov, ktoré by naznačovali, že studená voda je zlá pre telo alebo trávenie. Pitie veľkého množstva vody môže pomôcť telu vypláchnuť toxíny, pomôcť tráveniu a zabrániť zápche.

Malá štúdia z roku 2013 skúmala účinky pitnej vody pri rôznych teplotách u šiestich ľudí, ktorí boli dehydrovaní po miernom cvičení a pobyte v horúcej a vlhkej komore.

Výskumníci zistili, že zmena teploty vody ovplyvnila potenie účastníkov a koľko vody pili. Optimálna teplota vody v štúdii bola 16 ° C, čo je teplota studenej vody z vodovodu. Účastníkom sa podarilo vypiť viac vody a menej sa potili, keď mala teplotu 16 ° C. Výskumníci dospeli k záveru, že pitná voda pri 16 ° C môže byť najlepšou teplotou na rehydratáciu u dehydrovaných športovcov.

Riziko pitia studenej vody

Niektoré výskumy naznačujú, že ľudia s chorobnými stavmi, ktoré ovplyvňujú pažerák alebo hltan, ako je achalázia, by sa mali vyhnúť pitiu studenej vody. Achalázia je zriedkavý stav, ktorá môže sťažovať pitie a prehĺtanie jedla.

Štúdia z roku 2012 zistila, že pitie studenej vody zhoršilo symptómy u ľudí s achaláziou. Keď však účastníci pili horúcu vodu, pomohlo im to upokojiť a uvoľniť hltan, čo im uľahčilo prehĺtanie jedla a nápojov.

Jedna štúdia z roku 2001, ktorá skúmala 669 žien, naznačuje, že pitie studenej vody môže u niektorých ľudí spôsobiť bolesti hlavy. Výskumníci uviedli, že 7,6% účastníkov pocítilo bolesť hlavy po vypití 150 mililitrov ľadovej vody cez slamky. Zistili tiež, že ľudia s diagnostikovanou migrénou mali dvakrát vyššiu pravdepodobnosť bolesti hlavy po vypití studenej vody ako tí, ktorí nikdy nemali migrénu.

Niektorí ľudia tvrdia, že konzumácia studených nápojov a potravín môže zapríčiniť bolesť hrdla alebo prechladnutie. Neexistujú však žiadne vedecké dôkazy na podporu tohto tvrdenia.

Výhody pitnej vody

Niektoré štúdie naznačujú, že pitie chladnejšej vody počas cvičenia môže zlepšiť výkon a vytrvalosť. Napríklad štúdia z roku 2012, ktorá skúmala 45 fyzicky zdatných mužov zistila, že pitie studenej vody počas cvičenia významne znížilo nárast telesnej teploty v porovnaní s vodou izbovej teploty.

Štúdia z roku 2014 skúmala účinky rôznych nápojov na cyklistický výkon 12 trénovaných atlétov v tropickom podnebí. Výskumníci uviedli, že pitie nápoja s drveným ľadom bolo lepšie pre výkon ako pitná voda pri neutrálnej teplote. Dospeli však aj k záveru, že športovci dosiahli najlepší výkon pri konzumácii nápoja s ľadovou drťou, ktorý mal aj vôňu mentolu.

Niektorí ľudia tvrdia, že pitie studenej vody môže prispieť k zníženiu hmotnosti. Hoci niektoré štúdie naznačujú, že pitie väčšieho množstva vody môže pomôcť telu spaľovať o niečo viac kalórií, zdá sa, že medzi pitím studenej vody a vody izbovej teploty je len malý rozdiel.

Studená vs. teplá voda

Teplá voda môže pôsobiť upokojujúco, a to najmä v chladnejších mesiacoch, zatiaľ čo studená voda môže byť viac osviežujúca v teplejšom počasí. Pitie teplej vody môže dočasne zlepšiť cirkuláciu tým, že spôsobí rozšírenie tepien a žíl.

Výskumy naznačujú, že teplota vody, ktorú ľudia pijú, môže ovplyvniť úroveň potenia a rehydratácie. Napríklad štúdia americkej armády z roku 1989 zistila, že pitie teplej vody (40 ° C) namiesto studenej vody (15 ° C) môže spôsobiť, že ľudia budú piť menej, čo môže viesť k dehydratácii.

Existuje len málo vedeckých dôkazov, ktoré by naznačovali, že pitie studenej vody je pre ľudí zlé. V skutočnosti, pitie chladnejšej vody môže zlepšiť výkon a je lepšia pre rehydratáciu pri cvičení, najmä v horúcom prostredí.

Avšak pitie studenej vody môže zhoršiť symptómy u ľudí s achaláziou, a môže tiež spôsobiť bolesti hlavy u niektorých ľudí, najmä tých, ktorí majú migrénu.

Je preto dôležité vedieť, že pitná voda akejkoľvek teploty je nevyhnutná pre udržanie dobrej hydratácie, najmä pri cvičení alebo v horúcom prostredí.