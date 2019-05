Prechod na eKasu by firmy nemali nechať na poslednú chvíľu

Chceme, aby sa väčšina ľudí zachovala podľa zákona, povedal v relácii RTVS Sobotné dialógy nový minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).

„Keď si to všetci nechajú na poslednú chvíľu, nastane obrovský nápor nielen čo sa týka finančnej správy, ale aj výrobcov,“ povedal Kamenický. Minister chce situáciu s prechodom na eKasu sledovať a reagovať podľa aktuálnej situácie. „Nebudeme určite tolerovať to, ak sa ľudia ani nezaregistrujú na finančnej správe. Na to nepotrebujú to samotné zariadenie,“ dodal minister. Či ministerstvo uvažuje o prechodnom období bez sankcií, však nespresnil.

Opozičný poslanec za hnutie OĽaNO Eduard Heger označil zavedenie systému eKasa za príliš rýchle. „V Nemecku sa na tento systém pripravovali dva roky. Ten nábehový čas je veľmi dôležitý,“ povedal Heger. Uznal však, že viacerí dodávatelia nových elektronických pokladníc a komponentov zatiaľ nezaregistrovali zvýšený záujem a z ekonomických dôvodov si nechcú predzásobiť sklady. „Chcem apelovať na finančnú správu, aby tu bola empatia, ale zase na druhej strane, aby to nezanedbali ani tí koneční užívatelia,“ dodal Heger.

Povinnosť pripojiť svoje registračné pokladnice na systém finančnej správy sa týka všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu. Podnikatelia, ktorí tržby evidovali už pred 1. aprílom, sa musia do nového systému pripojiť do konca júna. Podnikatelia, ktorí s evidenciou tržieb začínajú, musia začať používať online registračné pokladnice v systéme eKasa ihneď.