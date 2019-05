Ramsay po výhre: "Hrali sme ako šampióni, no nie celý zápas"

Slovenským hokejistom sa vďaka triumfu 6:3 zlepšila nálada a veria, že aj v sobotu proti Veľkej Británii im zostane úsmev na perách.

Pre domácich reprezentantov to bola len druhá výhra na turnaji. V polovici stretnutia viedli už 3:0, no potom dali súperom priestor na zníženie na rozdiel jediného gólu. To sa trénerovi, prirodzene, nepáčilo. „Celkovo sme odviedli dobrú prácu. Snažili sme sa ich naháňať, dobre sme pracovali hokejkami a hrali sme v ich pásme. Potom sme však viedli 3:0 a zrazu sme sa rozhodli, že môžeme na ľade robiť niečo iné. Keď hráte na to, že sa nejaká akcia možno vydarí, tak budete musieť súpera naháňať. Francúzi to využili, výborne korčuľovali a vytvárali na našu obranu veľký tlak.“

Ramsay hovoril po nevydarenom stretnutí s Nemeckom (2:3), že jeho zverenci sa ešte musia naučiť hrať ako ozajstní šampióni. Piatkový výkon sa tomu podľa jeho slov už priblížil. „Vo väčšine zápasu to bol výkon šampiónov, ale nie po celý čas. Šampióni hrajú na začiatku zápasu rovnako ako v jeho strede či na jeho konci. Opäť som bol unesený tímom, no potom sme z ničoho nič stratili kontrolu. Máme štýl, máme systém, máme veľmi dobrých hráčov. Ukázali sme, že vieme hrať s každým súperom, no musíme hrať jednoducho. Ak to robíme, sme veľmi rýchli, silní na puku a každému sa proti nám hrá ťažko,“ uviedol.

Slováci dali Francúzom šesť gólov, tri v presilovke a jeden dokonca v oslabení. S ofenzívou tak mohol byť kanadský tréner spokojný, no i tak je čo zlepšovať. „Mali by sme viac strieľať na bránku a tlačiť sa za dorážkami. Radšej robiť to, ako sa snažiť vždy ešte ďalej prihrávať.“

Po zápase panoval v kabíne dobrá nálada, hráči prechádzali cez mixzónu konečne s úsmevom na perách, Ramsay bol však zdržanlivejší. Piatkové víťazstvo ho potešilo, no už v sobotu je tu ďalšia prekážka v podobe Veľkej Británie. „Mali by sme byť šťastní a mať dobrú náladu. Na turnaji sme neodohrali zlý zápas, no výsledky sú zlé a po nich sa zamýšľate, či sa hráči dokážu znova nabudiť. A oni to dnes dokázali. Všetci si vychutnáme fakt, že sme vyhrali, strelili šesť gólov a vyšli nám presilovky, no už zajtra nás čaká ďalšia práca,“ dodal.