Hokej: Slováci konečne vysmiati, Nagy: "Keď sa vyhráva, je aj nálada"

Po týždni opäť víťazstvo a opäť úsmevy na tvárach slovenských hokejistov. Takto to vyzeralo v mixzóne po piatkovom zápase s Francúzskom (6:3) na MS v Košiciach.

V mixzóne sa zdržal najdlhšie útočník Ladislav Nagy, okrem viacerých televíznych štábov na neho číhali aj píšuci žurnalisti. Najstarší hokejista na šampionáte neskrýval úsmev a dobrú náladu. "Keď sa vyhráva, má každý dobrú náladu. My sme predtým trikrát prehrali, ale mohli sme pokojne aj zvíťaziť. Ibaže sme pred koncom porobili neuveriteľné veci. Dnes sme chceli vyhrať kvôli ľuďom, pretože sú fantastickí."

Po zápase si Nagy vyslúžil potlesk vypredanej Steel arény, k triumfu nad "galským kohútom" prispel jedným gólom. "Bolo to pekné, som rád, že to tak je. Musíme sa pripraviť na zajtra a vyhrať opäť," uviedol. Slovákom, zdá sa, piatky na MS sedia. Tridsaťdeväťročný útočník sa nad tým pousmial: "Neviem, v čom to je, ale my sme hrali solídne každý zápas. Okrem tých nešťastných koncov."

Chvíľa skúseného krídelníka prišla v 46. minúte, keď po šikovnej zadovke Marka Daňa zakončil do prázdnej bránky. "Bola to krásna prihrávka od Marka, myslel som si, že bude zakončovať. Ak by som to netrafil, tak neviem, čo urobím. Aj v prvej tretine som mal podobnú šancu, keď mi hodil puk Mišo Krištof, ale nahodil som to do rohu. Pred gólom som si nezakričal, našiel ma naozaj krásne."

Prvú polhodinu mali zverenci Craiga Ramsayho zápas pod kontrolou, za stavu 3:0 však Francúzi strelili dva góly a vyzeralo to na drámu. "Nepanikárili sme, povedali sme si, že musíme hrať stále jednoducho, pretože u nich v pásme sme hrali dobre. Mali sme len menší výpadok, ale keď sme dali ďalšie dva góly, tak sme to kontrovali až do konca," uzavrel Nagy.