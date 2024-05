Majerský: KDH je pripravené na stretnutie lídrov, musíme urobiť všetko pre zmier

Kresťanskodemokratické hnutie je stále pripravené na stretnutie lídrov parlamentných strán s prezidentkou Zuzanou Čaputovou a jej nástupcom Petrom Pellegrinim po minulotýždňovom útoku na premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Uviedol to predseda KDH Milan Majerský.

„Teraz musíme všetci začať od seba a urobiť všetko pre zmierenie a upokojenie našej spoločnosti. Stretnutie za jedným stolom, ako i stiahnutie kontroverzných zákonov z rokovania parlamentu je to najmenej, čo môžeme ako opozícia a koalícia v súčasnej situácii urobiť,“ povedal Majerský.

Po atentáte na premiéra pozvali prezidentka a jej zvolený nástupca lídrov všetkých parlamentných strán na stretnutie s cieľom upokojiť situáciu a odmietnuť násilie. Pellegrini cez víkend informoval, že na tzv. okrúhly stôl ešte zrejme nedozrel čas. Rovnako to vidí aj podpredseda Smeru-SD Robert Kaliňák, ktorý ideu stretnutia ocenil. Šéf SNS Andrej Danko reagoval, že by bolo falošné hovoriť o tom, že stretnutie by zmierilo spoločnosť. Hlas-SD aj opozičné strany boli pripravené prísť na stretnutie.