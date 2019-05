Video: Žena chcela zaživa zjesť chobotnicu. Zviera sa odplatilo útokom

Vlogerka, známa pod prezývkou Seaside Girl Little Seven, svojich divákov pravidelne zabáva zábermi na to, ako si vychutnáva rôznorodé morské plody. Tentoraz sa pokúsila okoreniť obsah svojho kanála na stránke Kuaishou, a rozhodla sa zjesť chobotnicu zaživa. Video sa síce rýchlo stalo hitom, no určite nedopadlo podľa očakávaní mladej hviezdy.

50-sekundové video zobrazuje pohľad na Seaside Girl Little Seven bojujúcu s brániacim sa morským živočíchom, ktorý sa jej zo strachu o vlastný život prisal na tvár. Dievča sa pri oslobodzovaní vlastnej tváre z chápadiel chobotnice nevyhlo slzám od bolesti.

Chobotnicu sa jej napokon podarilo odstrániť, no následky tohto duelu bolo možné pozorovať aj neskôr. Na tvári jej ostala otvorená rana po chobotničom chápadle. Seaside Girl Little Seven teda predčasne ukončila video s dovetkom, že chobotnicu zje nabudúce.

Po chobotnici jej na tvári ostala rana