Ľudia v takýchto manželstvách sa dožívajú najvyššieho veku

DNES - 18:51

Tilburg Správy » Zaujímavosti



Niektoré manželstvá zotrvajú dlhšie ako iné, a to aj vďaka dlhovekosti partnerov. To, akého veku sa ľudia dožijú, často závisí aj od toho, s kým vstúpili do manželstva.

Každý sa chce dožiť vysokého veku, ideálne v rodinnom prostredí. Nie každé manželstvo ale vedie ku šťastiu a dlhovekosti. Vedci si teraz myslia, že našli kľúč k vysokému veku. Ukrýva sa v šťastí vášho partnera. Výskum, vedený doktorkou Olgou Stavrovovou z Tilburgskej univerzity v Holandsku, analyzoval viac ako 4.300 manželských párov po 50-ke. 99,5 percent účastníkov tvorili heterosexuálne páry. Po ôsmych rokoch sledovania párov sa zistilo, že 16 percent z účastníkov umrelo. Výsledky uverejnené v žurnále Psychological Science naznačujú, že vysokého veku sa najčastejšie nedožili manželia, ktorí svoj zväzok hodnotili ako slabý a zároveň neboli spokojní s vlastným životom. Partneri zosnulých považovali svoj život takisto za smutný, a často sami umreli krátko po smrti polovičky. Čítajte: Rozvodový právnik vám prezradí, aké manželstvá naozaj vydržia Z dlhého života sa na druhej strane najčastejšie môžu tešiť tí, ktorí sú v manželstve šťastní, čo dokonca priamo súvisí s mierou ich fyzickej aktivity. Vedci sa nazdávajú, že ľudia v takomto manželstve majú väčšiu motiváciu viesť aktívny život, a teda sa dožívajú vyššieho veku. „Ak je váš partner depresívny a jediné, po čom cez víkend túži, je stráviť ho pred televízorom s balíčkom chipsov v náručí, pravdepodobne ho rovnako strávite aj vy," hovorí doktorka Stavrovová, ktorá dodáva, že spokojnosť partnerov v manželstve súvisí s úmrtnosťou bez ohľadu na socioekonomický a demografický faktor. Výsledky výskumu zdôrazňujú vplyv sociálneho prostredia na zdravie jedinca. Vedci tiež dúfajú, že štúdia pomôže ľuďom správne si vybrať partnera aj na základe týchto faktorov.