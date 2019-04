OĽaNO: Slovensko utŕžilo medzinárodnú hanbu a hrozí mu deficit 1 % HDP

Opozičné hnutie OĽaNO kritizuje Ministerstvo financií SR a Štatistický úrad SR za výhrady Eurostatu ku kvalite dát vo vzťahu k výdavkom verejných financií za rok 2018. Európsky štatistický úrad bude preverovať správnosť poskytnutých údajov vo výške 270 miliónov eur, čo by mohlo deficit verejných financií zvýšiť na jedno percento hrubého domáceho produktu (HDP), uviedol v stredu poslanec za OĽaNO Eduard Heger.

„Je to hanba pre Slovensko. Týmto sa dostalo do podozrenia zo skresľovania údajov pre výpočet deficitu za minulý rok, keď sa mu vo výpočtoch “stratilo„ asi 270 miliónov eur,“ uviedol Heger. Poslanec žiada v prípade potvrdenia podozrení vyvodenie osobnej zodpovednosti. „Nie je to prvýkrát, čo Eurostat spochybnil údaje Štatistického úradu SR, čo vytvára podozrenie, že to nie je náhodné. Je preto nevyhnutné prešetriť, či sa takéto chyby nedejú zámerne z dôvodu umelého vylepšovania dát pod tlakom ministerstva financií,“ dodal Heger.

Ministerstvo financií SR nepovažuje preverovanie správnosti dát Eurostatom za nič mimoriadne. „Za posledných desať rokov sa so situáciou potreby dodatočného preverenia zo strany Eurostatu stretlo viac ako desať krajín, medzi inými napríklad Luxembursko, Belgicko, Rakúsko, Francúzsko a ďalšie,“ uviedla v utorok (23. 4.) riaditeľka tlačového odboru ministerstva Alexandra Gogová.

Zmeny zaznamenávania niektorých výdavkov štátnych rozpočtových organizácií nastali podľa nej v súvislosti s novelou zákona o rozpočtových pravidlách. „Analýza týchto výdavkov sa bude uskutočňovať v najbližšom období v spolupráci s Eurostatom a jej výsledok bude súčasťou jesennej notifikácie,“ dodala Gogová.