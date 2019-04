Video: Mladík utrpel hrozivý úraz na skateboarde, v ruke mu ostali zuby

Mladík z Bolívie prišiel o dva predné zuby, keď sa mu nepodaril trik so skateboardom. Tínedžer menom Rodrigo trénoval v skateparku so svojimi kamarátmi. Autor videa tvrdí, že Rodrigovi sa najprv podarilo trik urobiť bez akýchkoľvek problémov, no keď si jeho druhý pokus chceli natočiť na mobil, situácia sa zvrtla.

Virálne zábery ukazujú, ako chlapec nešťastne stúpil na okraj skateboardu, ktorý mu následne vyletel do tváre a zasiahol ho priamo do zubov. Rodrigo si tak roztrhol peru a prišiel o dva predné zuby, ktoré mu ostali v ruke. Mladíka museli následne zobrať k lekárovi.

Video: Tínedžer prišiel o zuby