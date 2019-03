SR bude potrebovať silné záruky, aby uvoľnila kontrolu mäsa z Poľska

Česká republika je od budúceho týždňa pripravená zrušiť plošné kontroly dovážaného poľského mäsa. Slovensko bude potrebovať veľmi silné záruky z poľskej strany, aby poľavilo v súčasnom systéme kontrol mäsa dovážaného z Poľska. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriel Csicsai v rámci pondelňajších rokovaní Rady EÚ pre poľnohospodárstvo v Bruseli.

Český minister poľnohospodárstva Miroslav Toman pred novinármi potvrdil, že na základe rokovaní s poľským rezortným kolegom i eurokomisárom pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenisom Andriukaitisom, je česká strana pripravená na zrušenie plošných kontrol mäsa dovážaného z Poľska. Eurokomisia český postoj kritizuje ako diskriminačný na jednotnom trhu EÚ.

„Dohodli sme sa, že Poľsko do 25. marca predloží garancie Európskej komisii a nám o tom, že potvrdí kroky, ktoré doteraz urobilo a na základe toho, ak to bude garantované aj komisárom Andriukaitisom, Česká republika zruší svoje mimoriadne veterinárne opatrenia,“ povedal Toman. Spresnil, že by sa tak mohlo stať už od budúceho pondelka 25. marca.

Toman vyjadril spokojnosť s rokovaniami, ktoré prebehli, zdôraznil, že poľská strana urobila pokrok a doteraz prijaté opatrenia by mali zaistiť bezpečnosť potravín dovážaných do ČR. Pripomenul, že 25. marca skončia všetky kontroly a audity v poľských bitúnkoch a poľská strana potvrdí, že prijala aj opatrenia, ktorými „vyškolí“ veterinárov, poľnohospodárov a prepravcov, ktorí prevážajú mäso, aby sa odstránili akékoľvek predošlé problémy.

Csicsai pripomenul, že SR po vypuknutí škandálu s pokazeným hovädzím mäsom z Poľska - v súlade s pravidlami EÚ a domácimi zákonmi - zaviedla jednostranné účinné opatrenia. Ohlasovacia povinnosť vyžaduje, aby dovážaný tovar bol oznámený 24 hodín pred jeho expedovaním.

„To znamená, že slovenskí veterinárni kontrolóri vedia deň dopredu o zásielkach mäsa z Poľska a okamžite prebehne potrebná kontrola. V prípade podozrenia sa odoberajú aj vzorky mäsa a pozastavuje sa dodávka. Dnes u nás neprejde žiadne mäso, ktoré by nebolo kontrolované,“ vysvetlil.

Csicsai pripustil, že existuje šanca, že by aj Slovensko zrušilo tento systém kontrol, museli by však existovať veľmi silné garancie, ktoré zaručia, že sa podobný prípad, ako bol výskyt skazeného hovädzieho mäsa, už nezopakuje.

Štátny tajomník pripomenul, že EÚ má účinný systém kontrol pri obchodovaní s mäsom a voľný trh priniesol pravidlo o vzájomnej dôvere, avšak poľská strana tieto pravidlá porušila, čím došlo k ohrozeniu zdravia aj slovenských občanov. „Aj preto budeme veľmi tvrdí a musia nás veľmi presviedčať, aby sme tieto opatrenia uvoľnili,“ zdôraznil.

Csicsai pripomenul, že táto otázka bola predmetom pondelňajších rokovaní Rady ministrov, pričom skonštatoval, že z celoeurópskeho pohľadu došlo k zlyhaniu určitých ľudí, čo sa prihodí „aj v tom najlepšom systéme“. Upozornil, že zrejme ide o prípad, keď sa tak stalo kvôli zisku, že sa konkrétni ľudia rozhodli „prekabátiť systém“.

„Mrzí nás to, a aj mňa osobne, že ten celkový systém nepodchytil túto možnosť. Ale EÚ okamžite zareagovala na správu, že sa niečo stalo a nasledoval audit. Výsledok auditu ešte nepoznáme, ale predbežné výsledky naznačujú, že došlo k trestnému činu, čo musí riešiť poľská strana,“ povedal.