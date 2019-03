9 psychologických otázok, vďaka ktorým budete mať každého prečítaného

Najlepší spôsob, ako niekoho spoznať, je hlboký rozhovor medzi štyrmi očami. No ak chcete o človeku odhaliť čo najviac, nemôžete sa rozprávať o počasí, ale musíte mu klásť tie správne otázky, vďaka ktorým prezradí aj to, čo nechce. Prinášame vám 9 psychologických otázok, vďaka ktorým bude osoba ochotná diskutovať aj o témach, nad ktorými predtým neuvažovala. Pripravte sa však na to, že po odpovediach môžete z osoby ostať sklamaní.

1. Otvorili by ste obálku, v ktorej je uvedený dátum vášho úmrtia?

S odpoveďou na túto otázku môžete zistiť, či je človek fatalista a aký je jeho postoj k životu vo všeobecnosti.

2. Chceli by ste sa sami so sebou priateliť?

Takto sa môžete dozvedieť o úrovni sebaúcty človeka, jeho silných a slabých stránkach a či majú zaujímavú osobnosť.

3. Ak by ste mohli vidieť meradlo nad hlavami ľudí, čo by ste chceli, aby meralo? Napríklad ich postavenie v spoločnosti, úroveň šťastia, bohatstvo, atď.

S odpoveďou na túto otázku spoznáte hodnoty a priority osoby.

4. Čo robíte inak ako ostatní ľudia?

Takto spoznáte úroveň sebaúcty človeka, jeho zmysel pre humor, a môžete odhaliť jedinečnosť jeho osobnosti.

5. Ak váš partner nikdy nezistí, že ste ich nechtiac podviedli, poviete mu o tom?

Odpoveď naznačuje morálne štandardy človeka a jeho postoj k iným ľuďom.

6. Máte niekedy pocit, že jeden deň ste zažili už 100 krát?

S odpoveďou na túto otázku môžete pochopiť, ako človek žije svoj život a či ho považuje za zmysluplný.

7. Ak by ženy a muži žili na dvoch rôznych planétach, čo by sa s tými planétami stalo?

Takto môžete zistiť, či je osoba naklonená k stereotypnému mysleniu a či dokáže uvažovať logicky bez predpojatosti a ako svoje názory dokáže a zdôvodniť.

8. Ak sa dopustíte trestného činu, aby ste nakŕmili svoje hladné dieťa, ste zlý človek, alebo ste spáchali zločin z núdze?

Opäť to ukáže morálne štandardy človeka a ich postoj k rodine.

9. Ak by peniaze znamenali šťastie, aká by bola vaša práca?

Takto môžete spoznať nádeje a sny človeka a čo si myslia, že im v živote chýba.