Bárdy: Obvinenie Mariana Kočnera nie je prekvapením,nič však ešte nie je potvrdené

Obvinenie podnikateľa Mariana Kočnera z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, pri ktorej zavraždili aj jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú, nie je pre šéfredaktora spravodajského portálu Aktuality.sk Petra Bárdyho prekvapením. Pripomína však, že ešte nie je nič vyriešené a ani potvrdené. Ako šéf redakcie, kde Kuciak pracoval, však cíti väčší pokoj, keď sú ľudia ako Marian K. vo väzení. "Mám vtedy menší strach o ľudí z redakcie," povedal pre TASR.

Bárdy od prvých dní po vražde Kuciaka považoval Mariana K. za jedného z podozrivých a ľudí, ktorí by mohli mať záujem na tom, aby novinára zavraždili. „Stále bude prebiehať vyšetrovanie a ešte stále je tam práca prokuratúry a súdov, ktoré rozhodnú nakoniec, či Marian K. je vinný a či bude za to potrestaný. Podľa mňa vinným je a som presvedčený, že ak nie on sám, tak spolu s niekým mohol byť strojcom toho, čo vyvrcholilo vraždou Kuciaka. Pokiaľ to tak je, mal byť dostať najvyšší možný trest,“ skonštatoval.

Šéfredaktor deklaruje, že od začiatku verí vyšetrovaciemu tímu. Dôveruje aj teraz, že vyšetrovatelia majú dostatok dôkazov, aby vznesené obvinenie bolo postavené aj na reálnych zisteniach a nepriestrelných faktoch a dôkazoch. „Keď sú ľudia ako Marian K. vo väzení, tak mám menší strach o ľudí z redakcie. Pokiaľ by chodil po slobode, tak by som sa bál, že niečo, čo sa stalo Jánovi Kuciakovi, sa môže zopakovať, a to bez toho, či Marian K. je za tým, alebo nie je. Marian K. je pre mňa toxická a nebezpečná osoba, ktorá mala priame kontakty na mafiánov a s mafiánmi robila biznis,“ povedal Bárdy.

Väzobne stíhaného podnikateľa Mariana K. obvinili z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, pri ktorej zavraždili aj jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú. Kuciakovu likvidáciu si mal obvinený objednať pre jeho novinársku prácu.

Kuciak bol investigatívny novinár v redakcii spravodajského webu Aktuality.sk. Dvojicu mladých ľudí zavraždili 21. februára 2018 v jej dome vo Veľkej Mači výstrelmi z pištole kalibru 9 milimetrov. Za Kuciakovu vraždu zaplatil objednávateľ minimálne 70.000 eur. Obvinené boli dosiaľ štyri osoby – Alena Zs., ktorá mala za objednávku Kuciakovej vraždy zaplatiť, Tomáš Sz., ktorý mal strieľať, Miroslav M., ktorý ho mal na miesto činu doviezť, a Zoltán A. ako sprostredkovateľ. Sú vo väzbe.