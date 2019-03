Trump požiadal Čínu, aby ihneď zrušila všetky clá na americké farmárske produkty

Trump tiež odložil plány na zavedenie 25-percentného cla na čínsky dovozový tovar, hoci to chcel pôvodne v piatok urobiť, informovala tlačová agentúra Reuters.

„Požiadal som Čínu, aby okamžite zrušila všetky clá na naše poľnohospodárske produkty (vrátane hovädziny, bravčoviny atď.), a to na základe faktu, že v obchodných rokovaniach sa pekne hýbeme dopredu,“ napísal Trump na Twitteri a poukázal na to, že 1. marca nezvýšil clá na čínsky tovar z desiatich percent na 25 percent, ako to predtým plánoval.

„Toto je veľmi významné pre našich úžasných farmárov - a pre mňa!“ uviedol americký líder v tweete.

Farmári sú kľúčovými voličmi Trumpovej Republikánskej strany a obchodná vojna amerického prezidenta s Čínou mala na nich veľmi nepriaznivý vplyv. Peking vlani uvalil clá na dovoz sójových bôbov, ciroku, bravčového mäsa a ďalšieho tovaru, čím sa radikálne znížili dodávky produktov amerických farmárov do Číny.

Trumpov oznam na Twitteri nasledoval niekoľko hodín po tom, čo Úrad amerického obchodného splnomocnenca (USTR) informoval, že oddiali plánované zvýšenie dovozných ciel na čínsky tovar v celkovej hodnote 200 miliárd USD (176,60 miliardy eur).