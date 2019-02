7 základných princípov správnej starostlivosti o vlasy

Čo vidíte, keď sa pozriete na svoje vlasy? Polámané končeky? Suché, nevyživené vlasy bez lesku? Ak aspoň niektorá z týchto charakteristík vystihuje vašu korunu krásy, je celkom možné, že máte poškodené vlasy.

Takmer všetko, čo s vlasmi robíme, teda umývanie, česanie a styling, poškodzuje vrchné vlákna vlasu. Pri aplikovaní tepla, farbení, odfarbovaní a iných chemických procesoch dochádza až k hĺbkovému poškodeniu. Nahromadené škody dokážu porušiť štrukturálnu celistvosť vlasu na povrchu aj vnútri. Je preto dôležité, aby ste dodržovali týchto 7 hlavných prikázaní starostlivosti o vlasy.

1. Umývajte ich s rozumom

Pri starostlivosti o pokožku si vyberáme produkty, ktoré sú šité pre náš typ kože. Radi do svojej rutiny začleňujeme ochranné a vyživovacie prostriedky - tieto zásady by mali platiť aj pre starostlivosť o vlasy. Ich umývanie nesprávnymi produktmi ich môže zbytočne vysušiť.

Pokiaľ máte farbené vlasy, mali by ste používať čistiaci kondicionér alebo hydratačné prípravky. Ak máte poškodené vlasy, a to obzvlášť ak používate bielidlo alebo ich chemicky ošetrujete, musíte vlasom vrátiť stratený keratín a kyselinu glutamovú. Mali by ste preto kupovať prípravky s obsahom týchto látok.

2. Stavte na proteíny

Až 90 percent vlasov tvoria proteíny, ktoré ich posilňujú, ochraňujú pred stratou vlahy, čiastočne opravujú poškodenia a dodávajú im pocit pevnosti a lesk. Vlasom môžete dožičiť napríklad kondicionér, sérum alebo masku s vysokým obsahom bielkovín.

Bielkoviny by sme mali aplikovať na vlasy v množstve, ktoré zodpovedá miere ich poškodenia. Ak na čiastočne poškodené vlasy aplikujete priveľké množstvo bielkovín, nemusí sa vám to vyplatiť. Vlasy to naopak môže oslabiť. Liečbu proteínmi preto vždy doplňte hydratačnými prípravkami.

3. Vyskúšajte domáce prípravky

Pokiaľ máte len mierne poškodené vlasy, zachrániť ich môžu aj prostriedky, ktoré nájdete v domácnosti. Spoľahnúť sa môžete napríklad na masku, ktorá kombinuje proteíny s výživným olejom.

Skúste napríklad zmiešať grécky jogurt bez príchute s medom a kokosovým olejom. Naneste na vlasy, nechajte niekoľko minút pôsobiť, a dôkladne opláchnite.

4. Nezaťažujte vlasy teplom

Keďže takmer celý vlas pozostáva z proteínov, v momente, keď ho vystavíte teplu zo žehličky, kulmy alebo fénu, sa tieto proteíny ničia. Snažte sa preto obmedziť používanie týchto pomôcok na minimum.

Ak bez nich neviete prežiť, určite pred ich použitím aplikujte na vlasy ochrannú vrstvu. Poškodenie vlasov minimalizujete tak, že budete pri žehlení alebo fénovaní postupovať pomocou rýchlych pohybov.

5. Chráňte vlasy pred slnkom

Pobyt vonku sa nepodpíše len na tmavšej pokožke, ale aj na zničenejších vlasoch, a to ešte nehovoríme o fakte, že pokožka hlavy je rovnako náchylná na rakovinu kože ako zvyšok tela. Ultrafialové žiarenie tiež ničí bielkoviny vo vlasoch, kvôli čomu sa rýchlejšie lámu a vypadávajú.

Ak si na vlasy nechcete nanášať mastný krém na opaľovanie, určite zainvestujte do vlasových produktov so zabudovanou ochranou pred UV žiarením. Tieto výrobky zvyčajne obsahujú látky, ktoré možno nájsť aj v bežnej starostlivosti o pokožku (avobenzon, oxid zinočnatý) a prírodné látky na ochranu, ale aj hydratáciu a zjemnenie vlasov.

6. Používajte oleje

Nie každý olej určený na vlasy vám zanechá mastnú hlavu! Pri výbere vlasových olejov nakupujte jemnejšie a ľahšie varianty. Výborné sú napríklad oleje s obsahom kokosu, babasu, marule, ricínu a arganu.

Oleje hĺbkovo hydratujú vlas, a čiastočne dokážu opraviť aj poškodené časti. Po umytí vlasov aplikujte niekoľko kvapiek oleja po celej dĺžke vlasov, pričom sa sústreďte najmä na končeky.

7. Naučte sa správne česať

Česanie vlasov kefou alebo hrebeňom poškodzuje vonkajšie vrstvy vlasu a oslabuje vlasové korienky. Po nejakom čase sa to môže prejaviť formou vypadávania vlasov a ich poškodenia.

Pri rozčesávaní vlasov postupujte pomaly a opatrne, a vždy začínajte odspodu. Pozor treba dať najmä pri manipulácii s vlhkými vlasmi, ktoré sú krehkejšie. Pri nakupovaní hľadajte hrebene a kefy špeciálne navrhnuté pre jemné zaobchádzanie.