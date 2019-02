Video: Pri býkovi v aréne ľudia lietali do vzduchu

Býčie zápasy v americkom štáte Kentucky nabrali celkom nový rozmer. Usporiadatelia v meste Owensboro vymysleli novú hru s býkom, ktorej cieľom je, jednoducho povedané, ostať nažive.

V hre, ktorá dostala názov „Býčí Pinball“, sa viacero súťažiacich postaví do ohrady spolu so zúrivým býkom, ktorý ich všetkých naháňa. Posledný, ktorý ostane stáť v aréne so zvieraťom, vyhrá finančnú odmenu v hodnote 100 dolárov (88 eur).

Hra sa často končí početnými zraneniami súťažiacich, z ktorých viaceré sú často vážne. Z hry, ktorej záznam môžete vidieť nižšie, musela sanitka odviezť až dvoch ťažko zranených hráčov.

Hráči v ohrade po náraze býka lietali vo vzduchu