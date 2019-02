SaS: Slovensko nedobieha rozvinuté štáty, potrebuje reformy

Slovenská vláda dostatočne nepresadzuje reformy, ktoré by priblížili ekonomiku vyspelým západným štátom. Chýbajú najmä zmeny v legislatíve, ako napríklad zníženie daňového a odvodového zaťaženia firiem, zmeny v školstve či odstránenie stimulov a regulácií. Informovali o tom v stredu na tlačovej konferencii zástupcovia opozičnej strany SaS.

„Slovensko v ostatných rokoch prestalo dobiehať priemer EÚ,“ upozornil na to poslanec SaS Eugen Jurzyca, podľa ktorého krajina stagnuje už od roku 2010. Tímlíder SaS pre štíhly štát Jozef Rajtár porovnal Slovensko s Estónskom, ktoré v roku 2010 v hrubom domácom produkte (HDP) v parite kúpenej sily na obyvateľa zaostávalo, no v roku 2017 už Slovensko predbehlo.

Podľa Jurzycu robí vláda „veľa chybných krokov“, ako napríklad prideľovanie investičných stimulov, cenové regulácie či nesystémové odvody pre vybrané okruhy podnikateľov. SaS by v prípade úspechu v budúcoročných voľbách zrušila odvod pre potravinové obchodné reťazce, výnimky v daňovom systéme a stimuly pre podnikateľov.

Liberáli by chceli ekonomiku naštartovať najmä znížením daní a odvodov. „Peniaze by potom podnikatelia mohli investovať tam, kde je to potrebné,“ povedal Jurzyca.

Na to, aby štát mohol pristúpiť k takýmto opatreniam, však podľa Rajtára treba rozbiť „súčasný systém“. „Miliardy, ktoré pohltia oligarchovia, musíme presmerovať do škôl, ciest či zdravotníctva. Toto sme za desaťročie nedokázali. Potrebujeme, aby sa peniaze nestrácali a aby sme mohli znížiť dane a odvody,“ myslí si Rajtár.

Jednu z možností, ako naštartovať slovenskú ekonomiku, vidí SaS vo zverejňovaní platov absolventov vysokých a stredných škôl. Záujemcovia o štúdium by v takom prípade mali lepší prehľad, o ktorých absolventov je skutočne záujem. Okrem zmien v školstve vidí SaS možnosti rozvoja Slovenska aj v elektronizácii štátnej správy a zlepšení vymožiteľnosti práva.