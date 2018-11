OĽaNO vyzýva strany v parlamente, aby nepodporili dôchodkový strop

„Návrh Fica sa zafinancovať nedá. Chceme vyzvať strany, ktoré verejne deklarujú podporu tomuto návrhu, aby nerobili niečo, čo je v rozpore s názorom ich voličov, čo je v rozpore so záujmom všetkých dôchodcov, lebo hlasovaním znížia dôchodky o 17 %,“ skonštatoval na tlačovej konferencii líder hnutia Igor Matovič.

Podľa neho by si strany mali aj niekoľkokrát sadnúť za stôl a diskutovať o tomto návrhu s odborníkmi. „Nech obhája svoje pohľady,“ vyzval podporujúce strany Matovič.

OĽaNO stále trvá na svojom návrhu, aby ľudia mohli ísť do dôchodku po odpracovaní 40 rokov, pričom tento návrh by menej zaťažil verejné financie v porovnaní s návrhom Smeru-SD. Hnutie sa opiera o výpočty Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), ktorá vyčíslila, že dôchodkový strop vo veku 64 rokov v najbližších 40 rokoch bude stáť verejné financie 138 miliárd eur, zatiaľ čo návrh Obyčajných bude mať vplyv v objeme 10 miliárd eur. „Náš návrh by po prepočte RRZ zaťažil verejné financie o 14-krát menej ako návrh Roberta Fica. Náš návrh cielene pomáha tým, ktorí sú zodratí v práci a po odpracovaní 40 rokov by sa dobrovoľne mohli rozhodnúť, kedy pôjdu do dôchodku,“ myslí si Matovič.

Tiež upozornil na prieskum agentúry Focus, ktorý si dalo hnutie vypracovať. „Náš návrh podporuje väčšina ľudí. Naša alternatíva je adresnejšia, lacnejšia a podporuje je 58 % ľudí vs. 24 % ľudí, ktorí podporujú riešenie z dielne Roberta Fica,“ dodal Matovič.