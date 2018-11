Čo znamená, keď vám v spánku tečú sliny a ako to zastaviť

Raz za čas sa snáď každému z nás stane, že mu počas spánku vytečú sliny z úst. Vedeli ste však, že keď sa tento jav vyskytuje pravidelne a nadmerne, môže to byť znakom ochorenia alebo nejakej poruchy v tele? Poďme sa pozrieť, aké sú dôvody, prečo v spánku slintáte a ako to môžete zmierniť alebo zastaviť.

Prečo slintáme?

Počas spánku sú naše tvárové svaly, rovnako aj prehĺtací reflex úplne uvoľnené. Vzhľadom k tomu, že sliny sa v ústach nahromadia, keď spíme, môžu nám začať pomaly tiecť, pretože uvoľnené tvárové svaly môžu viesť k mierne otvoreným ústam. Preto nám ostane pod hlavou mokrý vankúš, na ktorom nie je veľmi pohodlné spať.

Nadmerné slinenie alebo hypersalivácia môže byť znakom neurologického ochorenia alebo upchatia nosových dutín. Tiež ľudia, ktorí už mali problémy, ako je mŕtvica, majú tendenciu slintať častejšie a nadmerne.

Ako znížiť alebo zastaviť slintanie

1. Vyčistite si dutiny

Jedným z hlavných dôvodov slintania je upchatý nos, ktorý spôsobuje, že osoba dýcha cez ústa. Odblokovanie nosových dutín môže byť dobrou cestou k tomu, aby ste každý večer nemali mokrý vankúš. Tu sú niektoré spôsoby, ktoré môžu pomôcť uvoľniť vaše dutiny:

horúca sprcha uvoľní nos a umožní normálne dýchanie v noci

éterické oleje, najmä tie, ktoré obsahujú eukalyptus, vám pomôžu dýchať a tiež lepšie spať

Prírodné nosové kvapky a konvičky na výplach vám môžu tiež pomôcť

Tiež sa snažte čo najrýchlejšie vyliečiť akékoľvek nosové infekcie. V opačnom prípade by ste mohli skončiť s rôznymi komplikáciami

2. Zmeňte polohu

Najmenšie riziko vytekania slín z úst máte pri polohe na chrbte. Naopak, ak spíte na boku alebo na bruchu, nahromadené sliny pravdepodobne vytekajú z úst a na vankúš.

3. Absolvujte vyšetrenie na spánkové apnoe

Spánkové apnoe je závažná porucha, ktoré spôsobuje problémy s dýchaním počas spánku, čo vedie neustálemu prerušovaniu spánku a potictom únavy ráno po prebudení. Medzi hlavné príznaky patrí slitnanie a chrápanie. Ak máte akékoľvek podozrenie, že máte túto poruchu, kontaktujte svojho lekára. Pamätajte, že faktory ako fajčenie a obezita zvyšujú riziko vzniku tejto poruchy a všeobecne problémov s dýchaním.

4. Používajte špeciálne pomôcky

Po konzultácií s lekárom si môžete zadovážiť pomôcky, ktoré znižujú slintanie. Môžu to byť rôzne zubné zariadenia, ktoré vám pomôžu lepšie zavrieť ústa alebo prehĺtať, vďaka čomu sa lepšie vyspíte.

5. Uistite sa, že užívate správny liek

Ak užívate akýkoľvek liek, uistite sa, že nespôsobuje nadmerné slinenie. Niektoré antibiotiká môžu napríklad spôsobiť hypersaliváciu a môžu byť dôvodom, prečo v noci slintáte.

6. Dajte si vyššie hlavu

Udržiavanie hlavy vo vyššej pozícii na vankúši môže znížiť slintanie. Uistite sa, že váš vankúš je dostatočne hrubý a pohodlný.

7. Zvážte operáciu

Niekedy lekári môžu odporučiť operáciu a odstránenie slinných žliaz. Zvyčajne sa to stane, keď za hypersaliváciou stoja závažné neurologické problémy. Samozrejme, predtým by ste mali vyskúšať menej invazívne metódy a operácia by mala byť posledná možnosť.

Stáva sa vám často, že v noci slintáte? Vyskúšate niektoré z odporúčaní v článku? Napíšte nám v komentároch!