Video: Rusi chceli silou-mocou prejsť cez most pre vozidlá. Prezliekli sa teda za autobus

Policajná hliadka na Zlatom moste vo Vladivostoku mala tú česť stretnúť počas služby zvláštny autobus. Most je z technických príčin uzavretý pre chodcov už od roku 2015, no stále predstavuje najkratšiu cestu do centra mesta.

Štyria vynaliezaví Rusi sa rozhodli prejsť mostom aj bez auta. Jednoducho si na seba nasadili prezlečenie, ktoré pripomínalo autobus, a dúfali v najlepšie. Problém nastal vtedy, keď k nim pristúpil službu konajúci policajt. Požiadal ich o vodičský a technický preukaz, a vtedy sa ich cesta skončila.

Ako vyzerajú ruské autobusy