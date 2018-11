Psí psychológ: Toto sú tie najinteligentnejšie plemená psov

Zhodnotiť inteligenciu u psa nie je ľahká úloha. Ako už v 90. rokoch poznamenal psí psychológ Stanley Coren, psiu inteligenciu delíme na niekoľko oblastí: adaptívna inteligencia (samostatné objavovanie nových vecí a spôsobov), pracovná inteligencia (plnenie príkazov) a inštinktívna inteligencia (vrodený talent).

Behaviorista Frans de Waal poznamenáva, že ľudia zvyknú nesprávne hodnotiť psí intelekt na základe veľmi obmedzených parametrov. Výskumu v tejto oblasti sa venujú viaceré univerzity v mnohých častiach sveta, a dosiaľ sa podarilo klasifikovať psie plemená len na základe pracovnej inteligencie.

Dlhodobý výskum 199 psích plemien Coren zhrnul v knihe The Intelligence of Dogs (Inteligencia psov), v ktorej vymenoval viac ako 70 plemien zoradených od najinteligentnejších po najmenej inteligentné. Plemená pritom rozdelil do viacerých skupín:

Najvyššia úroveň – najinteligentnejšie psy, ktoré sa vedia naučiť nový príkaz po piatich pokusoch a poslúchajú najmenej v 95 percentách prípadov.

1. Borderská kólia

2. Pudel

3. Nemecký ovčiak

4. Zlatý retríver

5. Doberman

6. Šeltia

7. Labradorský retríver

8. Papillon

9. Rotvajler

10. Austrálsky dobytkársky pes

Druhá úroveň – šikovné psy, ktoré sa dokážu naučiť nový príkaz v priebehu 5-15 opakovaní a poslúchajú najmenej v 85 percentách prípadov.

11. Waleský korgi Pembroke

12. Malý bradáč

13. Anglický špringeršpaniel

14. Tervueren (belgický ovčiak)

15. Šiperka

16. Keeshond (nemecký špic vlčí)

17. Nemecký krátkosrstý stavač

18. Hladkosrstý retríver, anglický kokeršpaniel, stredný bradáč

19. Bretónsky španiel

20. Kokeršpaniel, retríver z Nového Škótska

21. Weimarský stavač

22. Belgický malinois, bernský salašnícky pes

23. Nemecký špic trpasličí

24. Írsky vodný španiel

25. Maďarský stavač

26. Waleský korgi kardigan

Tretia úroveň – nadpriemerné psy, ktoré sú schopné naučiť sa nový príkaz po 15-25 opakovaniach a poslúchajú v 70 percentách prípadov.

27. Retríver zo zálivu Chesapeake, puli, jorkšírsky teriér

28. Veľký bradáč, portugalský vodný pes

29. Airedalský teriér, flanderský buviér

30. Borderský teriér, briard

31. Welsh springer španiel

32. Manchesterský teriér

33. Samojed

34. Poľný španiel, novofoundlandský pes, austrálsky teriér, americký stafordšírsky teriér, gordonský seter, bradatá kólia

35. Americký eskimácky pes, kern teriér, modrý teriér z Kerry, írsky seter

36. Nórsky losí pes sivý

37. Opičí pinč, austrálsky hodvábny teriér, trpasličí pinč, anglický seter, faraónsky pes, clumberský španiel

38. Norvičský teriér

39. Dalmatínsky pes

Štvrtá úroveň – priemerné psy, schopné naučiť sa nový trik po 25-40 opakovaniach, poslúchajú 50 percent povelov.

40. Jemnosrstý pšeničný teriér, bedlingtonský teriér, hladkosrstý foxteriér

41. Kučeravý retríver, írsky vlkodav

42. Kuvas, austrálsky ovčiak

43. Saluki, fínsky špic, pointer

44. King Charles španiel, nemecký drôtosrstý stavač, čierno-trieslový coonhaund, americký vodný španiel

45. Sibírsky husky, bišon

46. Tibetský španiel, anglický foxhound, vydrí pes, americký líščí pes, anglický chrt, hariér, Parson Russell teriér, Korthalsov grifón

47. Westhighlandský biely teriér, havanský psík, škótsky jelení pes

48. Boxer, nemecká doga

49. Jazvečík, stafordšírsky bulteriér, šiba inu

50. Aljašský malamut

51. Vipet, šar-pej, foxteriér hrubosrstý

52. Rodézsky ridžbek

53. Ibizský podenko, waleský teriér, írsky teriér

54. Bostonský teriér, Akita Inu

Piata úroveň – podpriemerné psy, ktoré sa naučia nový trik po 40-80 pokusoch a poslúchajú asi 40 percent príkazov.

55. Skye teriér

56. Norfolkský teriér, sealyhamský teriér

57. Mops

58. Francúzsky buldoček

59. Bruselský grifón, maltézsky psík

60. Taliansky chrtík

61. Čínsky chocholatý pes

62. Dandie dinmont teriér, malý hrubosrstý vendénsky baset, tibetský teriér, japonský španiel, lakelandský teriér

63. Bobtail

64. Pyrenejský horský pes

65. Škótsky teriér, svätobernardský pes

66. Bulteriér, malý hrubosrstý vendénsky baset

67. Čivava

68. Lhasa Apso

69. Bulmastif

Šiesta úroveň – Najmenej inteligentné psy, nový trik sa dokážu naučiť po viac ako 100 opakovaniach a poslúchajú 30 percent príkazov.

70. Ši-cu

71. Baset

72. Anglický mastif, bígl

73. Pekinský palácový psík

74. Bladhaund

75. Barzoj

76. Čau-čau

77. Anglický buldog

78. Basendži

79. Afganský chrt

Na záver pripomíname, že v zozname existujú aj výnimky. Aj Coren zdôrazňuje tento fakt pomocou príkladu o trénerovi, ktorý dokázal vycvičiť niekoľkých stafordšírskych bulteriérov (v zozname na 49. priečke) tak, že vyhrali medailu za poslušnosť. Okrem toho nezabúdajme, že intelekt sa nemeria len pohľadom na to, ako rýchlo sa pes naučí nový príkaz.