Ceny elektriny a plynu pre koncových odberateľov v blízkom období narastú

Juncker: "Prímerie" v otázke ciel na dovoz áut z EÚ do USA nemusí trvať dlho

VČERA - 15:57 Ekonomické

Európska únia sa zatiaľ vyhla americkým clám na dovoz áut zo zahraničia, ale to môže trvať len do konca roka. Naznačil to predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker v pondelok v prejave v Berlíne.