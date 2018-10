Video: Žena na parkovisku viackrát nabúrala do auta. Neuveríte, ako to chcela zamaskovať!

Na parkovisku pred Psychiatrickou nemocnicou Greystone v meste Morris Plains (New Jersey) došlo k nezávažnej, no zato nechutnej dopravnej nehode. Staršia vodička, ktorá zjavne nemala dostatok skúseností so šoférovaním, sa snažila vycúvať zo svojho parkovacieho miesta, keď ľavým predným bokom narazila do vedľa zaparkovaného auta a odtrhla mu puklicu.

Ide o pomerne nešťastnú náhodu, no jej obeť sa s ňou chcela vysporiadať mizerným spôsobom. Namiesto toho, aby sa čo i len pokúsila privolať majiteľa poškodeného auta, políciu, poisťovňu, alebo na seba nechala aspoň kontakt, otvorila kufor na svojom aute, vytiahla čistiaci prostriedok a škrabance sa jednoducho pokúsila zotrieť. Na záver ešte pritisla prehnutú puklicu ku kolesu a sadla späť do auta.

Na tretíkrát sa jej konečne podarilo vycúvať, hoci ani tento raz to nevyzeralo ako práca človeka, ktorý má právo nazvať sa šoférom. Po tom, čo na parkovisku napáchala, jednoducho z miesta odišla. Celú udalosť nakamerovali na mobil parkujúci z auta za ňou.

Vodička bez štipky svedomia