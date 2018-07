Kažimír by bol podľa Richtera dôstojným šéfom NBS, SaS nesúhlasí

Súčasný minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) má všetky predpoklady plniť dôstojne úlohu guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS). Myslí si to jeho stranícky kolega a minister práce Ján Richter.

„Ja v súčasnosti nie som vo vrcholových orgánoch strany Smer-SD. Ale osobne, ak mám povedať svoj názor, myslím si, že Peter Kažimír má všetky predpoklady plniť veľmi dôstojne úlohu guvernéra NBS,“ uviedol Richter v stredu (25.7.) v reakcii na medializované informácie o možnom odchode Kažimíra do centrálnej banky.

Richter pripomenul, že Kažimír je jedným z najuznávanejších ministrov financií v rámci Európskej únie (EÚ). „Ja osobne by som mu to doprial, aj keď to nie je jednoduchá, ale zodpovedná funkcia,“ dodal šéf rezortu práce.

Opačný názor má opozičná SaS. Podľa nej Kažimír do vedenia NBS nepatrí. „Ak majú množiace sa informácie o odchode ministra financií Petra Kažimíra do čela NBS pripraviť na to vhodnú atmosféru v spoločnosti, strana SaS jasne hovorí, že jeho kandidatúru by v parlamente nepodporila,“ uviedli liberáli v stanovisku. Guvernéra NBS na návrh vlády volí parlament, následne ho ešte do funkcie musí menovať prezident.

Podľa predsedu SaS Richarda Sulíka súčasný minister financií nedokázal využiť priaznivé ekonomické podmienky vo svete i na Slovensku na zásadnú konsolidáciu verejných financií, predovšetkým na výdavkovej strane. „Neustále odkladanie obdobia, kedy malo mať Slovensko vyrovnaný štátny rozpočet a časté opatrenia zvyšujúce daňovo-odvodové zaťaženie – to sú typické znaky pôsobenia Petra Kažimíra na čele ministerstva financií,“ doplnil poslanec a tímlíder SaS pre verejné financie Eugen Jurzyca.

Možný presun Kažimíra do NBS sa v médiách spomína už dlhšie. Ako v utorok (24.7.) napísal denník Sme, Kažimír chce byť ešte pri schvaľovaní rozpočtu na budúci rok, o ktorom parlament zvykne rokovať v novembri. Potom má v pláne vzdať sa funkcie ministra a presunúť sa do centrálnej banky. Na otázky o jeho budúcnosti reagoval pre Sme slovami: „Pracujem na rozpočte na budúci rok.“